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        Haberler Bilgi KPSS ne zaman, saat kaçta? KPSS lisans sınavı tarihi, saati ve oturum bilgisi

        KPSS ne zaman, saat kaçta? KPSS lisans sınavı tarihi, saati ve oturum bilgisi

        Kamu personeli olmak isteyen adaylar için KPSS lisans sınavı hafta sonu uygulanacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturum tarihi ve soru dağılımı netleşti. Lisans mezunlarının A Grubu kadrolar için gireceği Alan Bilgisi sınavları 3 farklı oturum halinde uygulanıyor. Peki KPSS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte, KPSS sınavı oturum bilgisi ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 21:54 Güncelleme:
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        2026 -KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavları, binlerce memur adayının katılımıyla gerçekleştiriliyor. İki günde yapılacak ve üç oturumda düzenlenecek sınav sonrasında sonuçlar 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Peki, KPSS ne zaman, saat kaçta? İşte, 2026 KPSS lisans sınavı tarihi, saati ve oturum bilgisi

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        KPSS NE ZAMAN?

        KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

        Kamu kurumlarında görev almayı hedefleyen lisans mezunu adayların katılacağı sınavın ardından Alan Bilgisi oturumları ise 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.

        KPSS LİSANS SINAV OTURUM BİLGİSİ

        KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 6 Eylül’de saat 10.15'te başlayacaktır. Toplam 120 sorunun yer aldığı oturumda adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecektir.

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        KPSS LİSANS (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 7 Ekim 2026 tarihinde erişime açılacak. Adaylar, sınav sonuçlarına 7 Ekim 2026 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

        Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak.

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