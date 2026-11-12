KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRAMALARI AÇIKLANDI! 2026 KPSS ön lisans branş bazında sıralamaları nereden, nasıl sorgulanır? ÖSYM ais.osym.gov.tr sorgulama ekranı...

A Milli Takım Uluslar Ligi'nde nerede duruyor? "Kendi kendimize rüzgar yapıyoruz"

A Milli Takım'ın Belçika maçı öncesi UEFA Uluslar Ligi A ligindeki durumu stüdyoda değerlendiriliyor. Ligin adlandırmasının yarattığı algı, Türkiye'nin en üst seviyedeki gerçek yeri, her yenilgide teknik direktörü suçlama kolaycılığı, altyapı ve kültür sorunları, Dünya Kupası'ndaki aşırı ofansif oyu... Daha Fazla Göster A Milli Takım'ın Belçika maçı öncesi UEFA Uluslar Ligi A ligindeki durumu stüdyoda değerlendiriliyor. Ligin adlandırmasının yarattığı algı, Türkiye'nin en üst seviyedeki gerçek yeri, her yenilgide teknik direktörü suçlama kolaycılığı, altyapı ve kültür sorunları, Dünya Kupası'ndaki aşırı ofansif oyun ve yarı final hayali gibi konular konuşuluyor. Daha Az Göster