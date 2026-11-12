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        Haberler Bilgi KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRAMALARI AÇIKLANDI! 2026 KPSS ön lisans branş bazında sıralamaları nereden, nasıl sorgulanır? ÖSYM ais.osym.gov.tr sorgulama ekranı...

        KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRAMALARI AÇIKLANDI! 2026 KPSS ön lisans branş bazında sıralamaları nereden, nasıl sorgulanır? ÖSYM ais.osym.gov.tr sorgulama ekranı...

        2026 KPSS Ön Lisans branş sıralamaları, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sonuçların yayımlanmasıyla birlikte adaylar, mezun oldukları bölümlere göre kendi alanlarında kaçıncı sırada yer aldıklarını öğrenme fırsatı buluyor. Sınava katılan binlerce kişinin merakla beklediği sıralamalar, adayların diğer katılımcılar arasındaki başarı durumlarını değerlendirmelerine de olanak sağlıyor. Branş bazındaki sıralamasını görüntülemek isteyen adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sorgulama yapabiliyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans branş sıralaması nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ÖSYM branş sıralaması sorgulama ekranı ve merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 15:15 Güncelleme:
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        ÖSYM, 2026 KPSS Ön Lisans adaylarının merakla beklediği branş bazında sıralama bilgilerini yayımladı. Sıralamaların erişime açılmasıyla birlikte adaylar, kendi mezuniyet alanlarında sınava giren diğer katılımcılara kıyasla hangi konumda olduklarını kontrol etmeye başladı. Tercih ve yerleştirme sürecinde kendilerine yol göstermesi açısından önem taşıyan bu veriler, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans branş sıralaması nereden sorgulanır, adaylar sonuçlara nasıl ulaşabilir? İşte sorgulama ekranına ilişkin detaylar...

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        KPSS ÖN LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI!

        ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

        "2026 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2026-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir.

        Branş bazında sıralama hizmeti, adayların ilgili ekranda seçmiş oldukları puan türü ve eğitim alanlarında sınava giren diğer adaylar arasında başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren, yerleştirme işlemlerine etkisi olmayan, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş bir hizmettir. Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır."

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        KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMASI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        2026 KPSS Ön Lisans branş sıralamaları, ÖSYM tarafından yayımlandıktan sonra adayların erişimine açıldı. Sıralamasını öğrenmek isteyen adaylar, ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapabilecek.

        Sisteme e-Devlet üzerinden de erişim sağlanabilecek. Ardından ilgili KPSS Ön Lisans bölümünde yer alan "Branş Bazında Sıralama" ekranından adayların mezuniyet alanlarına göre Türkiye genelindeki başarı sıralamaları görüntülenebilecek.

        KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMASI ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NE İŞE YARAR?

        KPSS branş bazında sıralama uygulaması, adayların mezun oldukları bölümde sınava katılan diğer adaylar arasındaki başarı sıralamalarını görmelerini sağlıyor.

        ÖSYM tarafından sunulan bu hizmetle adaylar, öğrenim alanları ve ilgili puan türlerine göre sıralamalarını görüntüleyerek kendi branşlarındaki başarı durumlarını karşılaştırabiliyor.

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