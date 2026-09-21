Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi açıklandı mı? 4 Ekim 2026 KPSS sınav giriş yerleri/belgesi belli oldu mu?

        KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi açıklandı mı? 4 Ekim 2026 KPSS sınav giriş yerleri/belgesi belli oldu mu?

        4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek KPSS Ön Lisans sınavı için geri sayım sürüyor. Sınava katılacak adaylar, sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını ve hangi okulda sınava gireceklerini araştırıyor. Peki, KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav yerleri belli oldu mu? İşte, 4 Ekim 2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 06:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        4 Ekim 2026'da uygulanacak KPSS Ön Lisans sınavı öncesinde adayların gözü ÖSYM'den gelecek duyuruya çevrildi. Sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak açıklamayı takip ediyor. KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesinin yayımlanmasıyla birlikte adayların sınav yerleri de belli olacak. Peki, KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi açıklandı mı? İşte, 4 Ekim 2026 KPSS sınav yerleri sorgulama ekranına ilişkin detaylar…

        2

        KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

        KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından belge erişime açıldığında adaylar, sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

        Sınav giriş belgesine ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşılabilecek.

        3

        KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

        KPSS Ön Lisans sınav yerleri de henüz açıklanmadı. Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte adayların sınava gireceği bina, salon ve adres bilgileri belli olacak.

        Adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak için sınav giriş belgelerinde yer alan bilgileri kontrol etmesi gerekiyor.

        4

        2026 KPSS ÖN LİSANS SINAVI SAAT KAÇTA?

        ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.

        KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS Ön Lisans sınav sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #KPSS
        #alan bilgisi
        #sınav giriş belgesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BM için ABD'de
        BM için ABD'de
        Berlin’de Sol Parti sandıktan birinci çıktı
        Berlin’de Sol Parti sandıktan birinci çıktı
        Fenerbahçe tarihinde bir ilk!
        Fenerbahçe tarihinde bir ilk!
        "Bu şekilde lig bitmez!"
        "Bu şekilde lig bitmez!"
        Tera Portföy'den fon ödemelerine ilişkin açıklama
        Tera Portföy'den fon ödemelerine ilişkin açıklama
        Süper Lig'in yeni lideri Amed!
        Süper Lig'in yeni lideri Amed!
        "Bu kadar farkı tahmin etmiyorduk!"
        "Bu kadar farkı tahmin etmiyorduk!"
        Sabancı, COP31'in elektrifikasyon partneri oldu
        Sabancı, COP31'in elektrifikasyon partneri oldu
        Fon soruşturmasında para transferleri ortaya çıktı
        Fon soruşturmasında para transferleri ortaya çıktı
        Fenerbahçe Kadıköy'de gol oldu yağdı!
        Fenerbahçe Kadıköy'de gol oldu yağdı!
        Eşini öldürdü, 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı
        Eşini öldürdü, 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı
        Trump'tan İran mesajı: Çok büyük şeyler olacak
        Trump'tan İran mesajı: Çok büyük şeyler olacak
        Alman otomobil devinde büyük işten çıkarma
        Alman otomobil devinde büyük işten çıkarma
        Mirası nasıl paylaşılacak?
        Mirası nasıl paylaşılacak?
        "Mesleğiyle bağdaşmıyor"
        "Mesleğiyle bağdaşmıyor"
        Milli hızlı trende seri üretim başladı
        Milli hızlı trende seri üretim başladı
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Açıklama yaparken ağladı
        Açıklama yaparken ağladı
        Atina'dan ilham verici mesajlar
        Atina'dan ilham verici mesajlar
        "Beş kere de evlenebilirim"
        "Beş kere de evlenebilirim"