KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

KPSS Ön Lisans sınav yerleri de henüz açıklanmadı. Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte adayların sınava gireceği bina, salon ve adres bilgileri belli olacak.

Adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak için sınav giriş belgelerinde yer alan bilgileri kontrol etmesi gerekiyor.