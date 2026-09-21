KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi açıklandı mı? 4 Ekim 2026 KPSS sınav giriş yerleri/belgesi belli oldu mu?
4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek KPSS Ön Lisans sınavı için geri sayım sürüyor. Sınava katılacak adaylar, sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını ve hangi okulda sınava gireceklerini araştırıyor. Peki, KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav yerleri belli oldu mu? İşte, 4 Ekim 2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…
4 Ekim 2026'da uygulanacak KPSS Ön Lisans sınavı öncesinde adayların gözü ÖSYM'den gelecek duyuruya çevrildi. Sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak açıklamayı takip ediyor. KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesinin yayımlanmasıyla birlikte adayların sınav yerleri de belli olacak. Peki, KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi açıklandı mı? İşte, 4 Ekim 2026 KPSS sınav yerleri sorgulama ekranına ilişkin detaylar…
KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından belge erişime açıldığında adaylar, sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.
Sınav giriş belgesine ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşılabilecek.
KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
KPSS Ön Lisans sınav yerleri de henüz açıklanmadı. Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte adayların sınava gireceği bina, salon ve adres bilgileri belli olacak.
Adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak için sınav giriş belgelerinde yer alan bilgileri kontrol etmesi gerekiyor.
2026 KPSS ÖN LİSANS SINAVI SAAT KAÇTA?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ön Lisans sınav sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek.