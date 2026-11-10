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        Haberler Bilgi KPSS önlisans branş sıralaması için gözler ÖSYM’de! 2026 ÖSYM KPSS önlisans branş sıralamaları ne zaman açıklanacak ve nereden öğrenilir?

        KPSS önlisans branş sıralaması için gözler ÖSYM’de! 2026 ÖSYM KPSS önlisans branş sıralamaları ne zaman açıklanacak ve nereden öğrenilir?

        KPSS önlisans branş sıralaması için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. KPSS lisans adaylarının branş bazında sıralamalarının erişime açılmasının ardından önlisans adayları da ÖSYM'den gelecek son dakika duyurusuna odaklandı. Peki, KPSS önlisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak? İşte, 2026 KPSS önlisans branş sıralaması hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 14:31 Güncelleme:
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        KPSS önlisans branş sıralaması, adayların kendi eğitim alanlarında sınava giren diğer kişiler arasındaki başarı durumlarını görebilmeleri açısından önem taşıyor. ÖSYM tarafından sunulan branş bazında sıralama hizmeti, adaylara puan türü ve eğitim alanlarına göre sıralamalarını inceleme imkanı veriyor. Peki, 2026 KPSS önlisans branş sıralamaları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak?

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        KPSS ÖNLİSANS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

        2026 KPSS önlisans branş bazında sıralamaları henüz erişime açılmadı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde önlisans adaylarının sıralamalarına ilişkin yeni bir duyuru yayımlanmadı.

        2026-KPSS Lisans adaylarının branş bazında sıralamalarının geçtiğimiz hafta açıklanmasıyla birlikte önlisans adayları da sonuçların ilan edilmesini beklemeye başladı.

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        KPSS ÖNLİSANS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS önlisans branş sıralamalarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından henüz resmi olarak duyurulmadı. Sıralamaların önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

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        ÖSYM'den konuya ilişkin resmi açıklama yapılması halinde branş bazında sıralama ekranı ve açıklama bilgileri güncellenecek.

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        KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ilgili sınavın "Branş Bazında Sıralama" ekranına ulaşabiliyor. Ekranda adayların sahip oldukları puan türlerinden sıralamasını görmek istedikleri puan türünü ve ilgili eğitim alanlarını seçmeleri gerekiyor.

        Ardından "Hesapla" butonuna basılarak seçilen puan türü ve eğitim alanındaki başarı sırası görüntülenebiliyor. Adaylar, isterlerse "Yerleştirilen adaylar sıralamaya dahil edilmesin" seçeneğini de işaretleyebiliyor.

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        KPSS BRANŞ SIRALAMASI YERLEŞTİRMELERİ ETKİLER Mİ?

        ÖSYM'nin branş bazında sıralama hizmeti, adayların kendi alanlarında sınava giren diğer adaylara göre başarı durumlarını değerlendirebilmeleri amacıyla hazırlanıyor. Bu hizmetin yerleştirme işlemlerine herhangi bir etkisi bulunmuyor.

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        Sıralamalar, ÖSYM bilgi sistemlerinde işlem yapıldığı tarih itibarıyla e-Okul ve YÖKSİS üzerinden alınan aktif eğitim bilgileri esas alınarak oluşturuluyor. Sisteminde aktif eğitim bilgisi bulunmayan adaylar için ise ilgili sınav başvurusunda yer alan eğitim bilgileri dikkate alınıyor. Sıralamaya hem mezun hem de öğrenimine devam eden adaylar dahil ediliyor.

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