KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR? 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

25 Ekim 2026 tarihinde uygulanan KPSS Ortaöğretim (lise) sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü adayların erişimine açılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek. Sonuç belgesi basılı olarak gönderilmeyecek olup, internet üzerinden yapılan duyurular resmi nitelik taşıyacak.

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