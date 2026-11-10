KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR? 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Kamu personeli olmak isteyen vatandaşlar KPSS Ortaöğretim sınavlarına katılım gösterdi. Lise mezunlarına yönelik iki yılda bir gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim maratonunun ardından gözler KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takviminde sonuç tarihi belli oldu. Peki KPSS Ortaöğretim sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS Ortaöğretim sonuçları için ÖSYM’den tarih açıklaması geldi. 2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılan binlerce adayın sonuç heyecanı sürüyor. 25 Ekim'de gerçekleştirilen sınavın ardından gözler ÖSYM'nin sonuç açıklama tarihine çevrildi. Peki KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
25 Ekim 2026 tarihinde uygulanan KPSS Ortaöğretim (lise) sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü adayların erişimine açılacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek. Sonuç belgesi basılı olarak gönderilmeyecek olup, internet üzerinden yapılan duyurular resmi nitelik taşıyacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Adaylar, elde ettikleri KPSSP94 puanıyla ilgili kamu personeli alımlarını ve tercih dönemlerini takip edebilecek.
KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların kamu kurumlarına yerleşme sürecine ilişkin gelişmeleri de yakından takip etmesi bekleniyor.