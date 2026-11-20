KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI 2026: KPSS P94 ile hangi kurumlara girilir, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye atanılır?
KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla lise mezunu adaylar, KPSS P94 puanıyla memur alımı yapan kurumları ve 2026 atama puanlarını araştırmaya başladı. Teknisyen, hizmetli, şoför ve destek personeli gibi kadrolara başvurmak isteyen adaylar, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla hangi kurumlara yerleşebileceklerini merak ediyor. Peki, KPSS ortaöğretim 2026 atama puanları kaç, KPSS P94 ile hangi kurumlara girilebilir? İşte, KPSS 60, 65, 70, 75, 80 puanla girilebilecek kurumlar…
2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının 19 Kasım'da açıklanmasıyla kamuya atanmak isteyen lise mezunu adaylar için tercih süreci gündeme geldi. ÖSYM tarafından 25 Ekim'de düzenlenen sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvururken, sonuçların ardından gözler kamu kurumlarının personel alım ilanlarına çevrildi. KPSS ortaöğretim atama puanları 2026, KPSS P94 ile memur alan kurumlar ve lise mezunu personel alımı yapan kadrolar adayların gündeminde yer aldı. Peki, KPSS 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla hangi kurumlara girilir, hangi kadrolara tercih yapılabilir? İşte, KPSS P94 ile personel alımı yapan kurumlar…
KPSS P94 İLE PERSONEL ALAN KURUMLAR HANGİLERİ?
KPSS P94, ortaöğretim düzeyinde sınava giren lise mezunu adayların yerleştirmelerde kullandığı puan türü olarak biliniyor. Kamu kurumları, lise mezunu personel ihtiyaçlarını ÖSYM'nin merkezi yerleştirme tercih kılavuzları veya kendi yayımladıkları personel alım ilanları üzerinden karşılıyor.
2026/1 KPSS tercih kılavuzunda ortaöğretim mezunlarına yönelik farklı unvanlarda kadro ve pozisyonlar açıldı. Bu kapsamda adayların karşısına çıkan başlıca kadrolar şöyle:
Adayların tercih edebileceği kurum ve kadrolar, ilgili tercih kılavuzunda belirtilen nitelik kodlarına göre değişiyor. Özellikle teknisyen ve veteriner sağlık teknisyeni gibi mesleki kadrolarda belirli lise bölümlerinden mezun olma şartı aranıyor. Şoför ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında ise sürücü belgesi, sertifika veya özel koşullar bulunabiliyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM 60, 65, 70, 75 VE 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?
KPSS ortaöğretim sınavından 60, 65, 70, 75 veya 80 puan alan adayların yerleşebileceği kadrolar, ilgili dönemde açılan kontenjanlara ve tercih yoğunluğuna göre belirleniyor. Merkezi yerleştirmelerde bazı kadrolarda daha düşük taban puanlar oluşabilirken, talebin yoğun olduğu kurum ve şehirlerde daha yüksek puanlarla yerleştirme yapılabiliyor.
60 ve 65 puan alan adayların tercih edebileceği kadrolar için kontenjan ve başvuru koşullarının dikkatle incelenmesi gerekiyor. 70 ve 75 puanla tercih yapacak adaylar da mezuniyetlerine uygun kadroları değerlendirebiliyor. 80 puan ve üzerindeki sonuçlar ise adayların tercih seçeneklerini genişletebilse de yerleşme ihtimali yine kadro sayısı ve diğer adayların puanlarına bağlı olarak değişiyor.
2026 yılı için kesin atama puanları, her yerleştirme döneminin sonuçları açıklandığında belli olacak. Bu nedenle adayların önceki dönemlerin taban puanlarını kesin yerleşme ölçütü olarak değerlendirmemesi gerekiyor.
KPSS 2026/2 LİSE MEZUNU MEMUR ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS 2026/2 merkezi yerleştirme tercihleri 17-24 Aralık 2026 tarihleri arasında yapılacak. Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla lise mezunlarına ayrılan kadro ve kontenjanlar da netleşecek.
Adaylar, yayımlanacak kılavuzun ortaöğretim mezunlarına ayrılan Tablo-1 bölümünden kurumları, kadro unvanlarını, kontenjanları ve özel başvuru şartlarını inceleyebilecek. Tercih işlemlerinde adayların mezuniyet bilgileriyle kadroların nitelik kodlarının uyumlu olması gerekiyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
2026 KPSS Ortaöğretim sınavından alınan puanlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli oluyor. Yeni bir sınav yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonuçları açıklanana kadar geçerliliğini koruyor.
Lise mezunu adaylar, geçerlilik süresi içerisinde KPSS P94 puanıyla şartlarını taşıdıkları kamu personeli alımlarına başvurabiliyor. Merkezi yerleştirmelerin yanı sıra kurumların kendi ilanları da adaylar tarafından takip edilebiliyor.