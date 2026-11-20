60 ve 65 puan alan adayların tercih edebileceği kadrolar için kontenjan ve başvuru koşullarının dikkatle incelenmesi gerekiyor. 70 ve 75 puanla tercih yapacak adaylar da mezuniyetlerine uygun kadroları değerlendirebiliyor. 80 puan ve üzerindeki sonuçlar ise adayların tercih seçeneklerini genişletebilse de yerleşme ihtimali yine kadro sayısı ve diğer adayların puanlarına bağlı olarak değişiyor.

2026 yılı için kesin atama puanları, her yerleştirme döneminin sonuçları açıklandığında belli olacak. Bu nedenle adayların önceki dönemlerin taban puanlarını kesin yerleşme ölçütü olarak değerlendirmemesi gerekiyor.