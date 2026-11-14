KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI? 2026 KPSS Ortaöğretim (lise) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS ekranı...

KPSS Ortaöğretim sonuçları için bekleyiş sürerken adayların gündeminde sınav puanlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı sorusu yer alıyor. Kamu personeli olma hayaliyle sınava katılan lise mezunları, ÖSYM'nin duyurduğu sonuç tarihinden önce bir açıklama yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Soru kitapçığı ve cevap anahtarı üzerinden netlerini hesaplayan adaylar, tahmini puanlarının resmi sonuçlarla nasıl şekilleneceğini merak ediyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM sonuçları ne zaman duyuracak, puan sorgulama ekranı hangi tarihte açılacak? İşte sınav sonuçlarına ilişkin son gelişmeler...