KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI? 2026 KPSS Ortaöğretim (lise) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS ekranı...
2026 KPSS Ortaöğretim sınavının ardından gözler ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Kamu kurumlarında çalışma hedefiyle sınava giren lise mezunu adaylar, aldıkları puanları öğrenmek için geri sayıma başladı. Soru ve cevapların yayımlanmasıyla sınav performanslarını değerlendirme fırsatı bulan adaylar, şimdi resmi sonuçların erişime açılmasını bekliyor. Özellikle sonuçların ilan edilen takvimden önce duyurulup duyurulmayacağı merak ediliyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı? KPSS lise sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek? İşte ÖSYM'nin sonuç takvimine ilişkin ayrıntılar...
KPSS Ortaöğretim sonuçları için bekleyiş sürerken adayların gündeminde sınav puanlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı sorusu yer alıyor. Kamu personeli olma hayaliyle sınava katılan lise mezunları, ÖSYM'nin duyurduğu sonuç tarihinden önce bir açıklama yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Soru kitapçığı ve cevap anahtarı üzerinden netlerini hesaplayan adaylar, tahmini puanlarının resmi sonuçlarla nasıl şekilleneceğini merak ediyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM sonuçları ne zaman duyuracak, puan sorgulama ekranı hangi tarihte açılacak? İşte sınav sonuçlarına ilişkin son gelişmeler...
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yayımladığı 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü adayların erişimine açılacak.
Sınava katılan adaylar, bu tarihten itibaren aldıkları puanları ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden öğrenebilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM tarafından ilan edildikten sonra adayların erişimine açılacak. Sınava giren lise mezunları, sonuc.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sınav puanlarını öğrenebilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte lise mezunu adaylar için tercih süreci gündeme gelecek. Kamu kurumlarında memur olarak çalışmak isteyen adaylar, sınavdan elde ettikleri puanlara uygun kadroları ve personel alım ilanlarını incelemeye başlayacak.
Tercihlerin hangi tarihlerde yapılacağı, başvuru koşulları ve boş kadrolara ilişkin ayrıntılar ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunda yer alacak. Adaylar, tercih sürecine ilişkin güncel bilgilere ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.