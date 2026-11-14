Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI? 2026 KPSS Ortaöğretim (lise) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS ekranı...

        KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI? 2026 KPSS Ortaöğretim (lise) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS ekranı...

        2026 KPSS Ortaöğretim sınavının ardından gözler ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Kamu kurumlarında çalışma hedefiyle sınava giren lise mezunu adaylar, aldıkları puanları öğrenmek için geri sayıma başladı. Soru ve cevapların yayımlanmasıyla sınav performanslarını değerlendirme fırsatı bulan adaylar, şimdi resmi sonuçların erişime açılmasını bekliyor. Özellikle sonuçların ilan edilen takvimden önce duyurulup duyurulmayacağı merak ediliyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı? KPSS lise sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek? İşte ÖSYM'nin sonuç takvimine ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 12:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        KPSS Ortaöğretim sonuçları için bekleyiş sürerken adayların gündeminde sınav puanlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı sorusu yer alıyor. Kamu personeli olma hayaliyle sınava katılan lise mezunları, ÖSYM'nin duyurduğu sonuç tarihinden önce bir açıklama yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Soru kitapçığı ve cevap anahtarı üzerinden netlerini hesaplayan adaylar, tahmini puanlarının resmi sonuçlarla nasıl şekilleneceğini merak ediyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM sonuçları ne zaman duyuracak, puan sorgulama ekranı hangi tarihte açılacak? İşte sınav sonuçlarına ilişkin son gelişmeler...

        2

        KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yayımladığı 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü adayların erişimine açılacak.

        Sınava katılan adaylar, bu tarihten itibaren aldıkları puanları ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden öğrenebilecek.

        3

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

        2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM tarafından ilan edildikten sonra adayların erişimine açılacak. Sınava giren lise mezunları, sonuc.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sınav puanlarını öğrenebilecek.

        ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte lise mezunu adaylar için tercih süreci gündeme gelecek. Kamu kurumlarında memur olarak çalışmak isteyen adaylar, sınavdan elde ettikleri puanlara uygun kadroları ve personel alım ilanlarını incelemeye başlayacak.

        5

        Tercihlerin hangi tarihlerde yapılacağı, başvuru koşulları ve boş kadrolara ilişkin ayrıntılar ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunda yer alacak. Adaylar, tercih sürecine ilişkin güncel bilgilere ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

         TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.(AA)

        #kpss ortaöğretim sonuçları
        #KPSS ortaöğretim
        #KPSS
        #ÖSYM
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor