KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınav yapılamaması durumunda ise sonuçların geçerliliği, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar devam edebilecek.

Adayların ayrıca takip eden KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavlarına girmeleri halinde ortaöğretim düzeyindeki puanlarının geçerliliğine ilişkin kuralları dikkate alması gerekiyor.