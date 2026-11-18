KPSS ortaöğretim sonucu sorgulama ekranı 2026: KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. 25 Ekim'de gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise düzeyi oturumunda adaylar, aldıkları puanları ÖSYM AİS ekranı üzerinden öğrenebilecek. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, KPSS sonuçları saat kaçta belli olacak ve erken açıklanır mı? İşte 2026 KPSS ortaöğretim sonuç sorgulama ekranı...
Lise mezunu adayların katıldığı 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan sınavda adaylara toplam 120 soru yöneltildi. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar KPSS puanlarını ve testlerdeki başarı durumlarını öğrenebilecek. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta, erken açıklanır mı? İşte 2026 KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih...
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak
Adaylar, sonuçların açıklanmasıyla birlikte KPSS puanlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden erişine açılacak.
Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak öğrenebilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?
2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınav yapılamaması durumunda ise sonuçların geçerliliği, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar devam edebilecek.
Adayların ayrıca takip eden KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavlarına girmeleri halinde ortaöğretim düzeyindeki puanlarının geçerliliğine ilişkin kuralları dikkate alması gerekiyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM P94 PUANI NEDİR?
KPSS Ortaöğretim sınavına giren lise mezunu adaylar için KPSSP94 puan türü kullanılıyor. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki performansa göre hesaplanan bu puan, ortaöğretim mezunlarının başvurabileceği kamu personeli alımlarında esas alınabiliyor.
Adaylar, tercih dönemlerinde ilgili kurumların açıkladığı kadro şartlarını ve puan türlerini inceleyerek başvuru yapabilecek. Sınav sonucunun açıklanması, doğrudan bir kadroya yerleştirme anlamına gelmiyor.