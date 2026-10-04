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        Haberler Bilgi KPSS sınav duası 2026: KPSS Ön Lisans sınavı için okunacak dualar ve sureler neler? KPSS sınavında başarı için hangi dualar okunabilir?

        KPSS sınav duası 2026: KPSS Ön Lisans sınavı için okunacak dualar ve sureler neler? KPSS sınavında başarı için hangi dualar okunabilir?

        4 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak KPSS Ön Lisans sınavı öncesinde adayların heyecanı artarken, sınavda başarı ve zihin açıklığı için okunabilecek dua ve sureler araştırılıyor. Adaylar, sınava girmeden önce okunabilecek duaların Türkçe ve Arapça okunuşlarını, sureleri ve anlamlarını merak ediyor. Peki, KPSS sınavında başarı için hangi dualar okunabilir? İşte sınav öncesinde okunabilecek dua ve sureler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 08:06 Güncelleme:
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        KPSS Ön Lisans öncesinde adaylar, sınav heyecanını azaltmak ve iç huzuru sağlamak amacıyla dua ve sureleri araştırıyor. Sınav öncesinde okunabilecek dualar arasında Allah'tan kolaylık, yardım, zihin açıklığı ve başarı dilemeye yönelik ayet ve dualar öne çıkıyor. Özellikle Taha Suresi'nin 25-28. ayetleri ile İsra Suresi'nin 80. ayeti sınav öncesinde okunabilecek ayetler arasında yer alıyor. Peki, KPSS Ön Lisans sınavı için okunacak dualar ve sureler neler? İşte, 2026 KPSS sınav duası…

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        KPSS SINAV DUASI TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU

        Sınav öncesinde başarı, kolaylık ve yardım dilemek isteyen adaylar dua edebilir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bazı ayetler de bu amaçla okunabilir. İsra Suresi'nin 80. ayetinde kişinin gireceği ve çıkacağı yer için doğruluk ve Allah'tan yardım istemesi anlatılıyor.

        "Ve kul rabbi edhilni mudhale sıdkın ve ahricni muhrace sıdkın vec'al li min ledünke sultanen nasira."

        Türkçe meali: "Rabbim! Beni doğrulukla girdir, doğrulukla çıkar. Bana tarafından yardımcı bir güç, kuvvetli bir delil ver."

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        SINAVLARDA BAŞARILI OLMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR

        Taha Suresi'nin 25, 26, 27 ve 28. ayetleri de sınav öncesinde okunabilecek ayetler arasında yer alıyor. Hz. Musa'nın duası olarak bilinen bu ayetlerde Allah'tan gönle genişlik, işlerin kolaylaşması ve kişinin kendisini doğru şekilde ifade edebilmesi isteniyor.

        "Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefkahü kavli."

        Türkçe meali: "Rabbim! Göğsüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz. Ta ki sözümü iyi anlasınlar."

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        KPSS ÖNCESİ OKUNABİLECEK SURELER

        Sınav öncesinde dua etmek ve Kur'an-ı Kerim'den sureler okumak isteyen adaylar, Kalem Suresi, İnşirah Suresi, Fetih Suresi ve Yasin Suresi gibi sureleri okuyabilir. Ayetel Kürsi de okunabilecek ayetler arasında yer alıyor.

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        Kaynakta, Kalem Suresi'nin sınavda başarılı olmak amacıyla 3, 5 veya 7 kez okunmasının tavsiye edildiği belirtiliyor. Ancak bu sayıların sınav başarısı için dini açıdan zorunlu bir uygulama olduğu yönünde bir hüküm bulunmuyor.

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        4 EKİM 2026 KPSS ÖN LİSANS SINAVI ÖNCESİ BAŞARI DUASI

        KPSS Ön Lisans'a girecek adaylar, 4 Ekim Pazar günü sınav salonuna girmeden önce Allah'tan kolaylık ve yardım dilemek amacıyla dua edebilir. Sınav öncesinde kişinin bildiklerini doğru şekilde hatırlaması, sorulara dikkatini vermesi ve emeklerinin karşılığını alması için dua etmesi mümkündür.

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        Adaylar sınava hazırlık sürecinde gösterdikleri çabanın yanı sıra dua ederek Allah'tan yardım ve kolaylık dileyebilir. Taha Suresi'nin 25-28. ayetleri ile İsra Suresi'nin 80. ayeti de bu amaçla okunabilecek ayetler arasında bulunuyor.

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        #KPSS
        #Sınav duası
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