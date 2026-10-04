KPSS sınav duası 2026: KPSS Ön Lisans sınavı için okunacak dualar ve sureler neler? KPSS sınavında başarı için hangi dualar okunabilir?

KPSS SINAV DUASI TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU

Sınav öncesinde başarı, kolaylık ve yardım dilemek isteyen adaylar dua edebilir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bazı ayetler de bu amaçla okunabilir. İsra Suresi'nin 80. ayetinde kişinin gireceği ve çıkacağı yer için doğruluk ve Allah'tan yardım istemesi anlatılıyor.

"Ve kul rabbi edhilni mudhale sıdkın ve ahricni muhrace sıdkın vec'al li min ledünke sultanen nasira."

Türkçe meali: "Rabbim! Beni doğrulukla girdir, doğrulukla çıkar. Bana tarafından yardımcı bir güç, kuvvetli bir delil ver."