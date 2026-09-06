KPSS zor muydu kolay mıydı? 2026 KPSS Lisans Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve güncel bilgiler soruları nasıldı, zor muydu?
KPSS sınavı zor muydu, kolay mıydı? soruları, 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavının ardından araştırılmaya başlandı. ınavdan çıkan adaylar Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve güncel bilgiler sorularına ilişkin değerlendirmelerini paylaşmaya başladı. Peki, 2026 KPSS nasıldı, zor muydu kolay mıydı? İşte 2026 KPSS soru yorumları ve derslere göre adayların ilk değerlendirmeleri…
2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun tamamlanmasının ardından adayların sınavla ilgili ilk değerlendirmeleri gelmeye başladı. Sınavdan çıkan adaylar, özellikle Türkçe ve Matematik sorularının yanı sıra Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve güncel bilgiler testinde karşılaştıkları sorulara ilişkin görüşlerini paylaşırken, sınavın genel zorluk seviyesi de merak konusu oldu. Adayların KPSS soru yorumları gündeme gelirken, “KPSS sınavı zor muydu, kolay mıydı?” sorusuna yanıt aranıyor. İşte, Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve güncel bilgiler 2026 KPSS Lisans sınav yorumları…
KPSS SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?
2026 KPSS Lisans sınavının genel zorluk seviyesi, adayların sınav sonrası yaptığı değerlendirmelerle gündeme geldi. Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve güncel bilgiler testlerine ilişkin yorumlar takip edilirken, KPSS sınavı zor muydu, kolay mıydı? sorusunun yanıtı adayların sosyal medya paylaşımlarıyla yanıt bulmaya başladı.
"Kpss'den çıktım beklediğimden daha kolay sormuşlar, inşallah hakkımızda hayırlısı olur" yorumlarının yanı sıra çoğu aday sınavın genel olarak zor olduğuna ilişkin paylaşımlar yaptı.
KPSS TÜRKÇE SORULARI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?
2026 KPSS Türkçe sorularının zorluk seviyesi, sınavdan çıkan adayların gündeminde yer aldı. Özellikle paragraf, anlam bilgisi ve dil bilgisi sorularının nasıl olduğu merak edilirken, KPSS Türkçe soru yorumları da araştırılmaya başlandı.
Adayların X paylaşımlarında; "Bunca yıldır sınava girerim gördugum en zor sınavlardan biriydi. Hele tarihle turkceyi ne yapmislar öyle", "akşamsefası nasıl yazılıyor şimdi", "bi paragrafta radikal yazıyodu odak falan gitti" ifadelerine yer verildi.
KPSS MATEMATİK SORULARI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?
2026 KPSS Matematik soruları, sınavın ardından adayların değerlendirdiği konular arasında yer aldı. Sayısal sorular ve problemlerde bazı soruların anlaşılmasının zaman aldığı belirtilirken, sınavın genel matematik bölümüne ilişkin KPSS Matematik soru yorumları merak konusu oldu.
KPSS TARİH SORULARI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?
KPSS Tarih sorularının bilgi düzeyi ve soru tarzı, sınavın ardından merak edilen konular arasında yer aldı. Adayların değerlendirmeleriyle birlikte KPSS Tarih soru yorumları da araştırılmaya başlandı.
"Bunca yıldır sınava girerim gördugum en zor sınavlardan biriydi. Hele tarihle turkceyi ne yapmislar öyle" , "Rahmetli İlber Ortaylı’nın bile tereddüt edeceği sorular vardı. Tarih neydi öyle… ????" paylaşımları yapıldı.
KPSS COĞRAFYA SORULARI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?
2026 KPSS Coğrafya sorularının zorluk seviyesi de adayların gündeminde yer aldı. Türkiye'nin fiziki ve beşeri coğrafyasına ilişkin soruların nasıl olduğu merak edilirken, KPSS Coğrafya soru yorumları takip ediliyor.
KPSS VATANDAŞLIK SORULARI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?
KPSS Vatandaşlık sorularının zorluk seviyesi, sınavdan çıkan adayların değerlendirmeleri arasında yer aldı. Anayasa ve temel hukuk bilgilerine ilişkin soruların nasıl olduğu merak edilirken, KPSS Vatandaşlık soru yorumları da gündeme geldi.
KPSS GENEL KÜLTÜR SORULARI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?
2026 KPSS güncel bilgiler sorularının kapsamı ve zorluk seviyesi adayların merak ettiği başlıklar arasında bulunuyor. Sınavdan çıkan adayların değerlendirmeleriyle birlikte KPSS güncel bilgiler soru yorumları da araştırılıyor.
"genel kültürde tam 0 cekecekken gördügümüz yapay zeka sorusu" paylaşımı yapan adaylar Genel Kültür sorularında zorlandıklarını ifade ettiler.