KPSS zor muydu kolay mıydı? 2026 KPSS Lisans Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve güncel bilgiler soruları nasıldı, zor muydu?

KPSS TÜRKÇE SORULARI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

2026 KPSS Türkçe sorularının zorluk seviyesi, sınavdan çıkan adayların gündeminde yer aldı. Özellikle paragraf, anlam bilgisi ve dil bilgisi sorularının nasıl olduğu merak edilirken, KPSS Türkçe soru yorumları da araştırılmaya başlandı.

Adayların X paylaşımlarında; "Bunca yıldır sınava girerim gördugum en zor sınavlardan biriydi. Hele tarihle turkceyi ne yapmislar öyle", "akşamsefası nasıl yazılıyor şimdi", "bi paragrafta radikal yazıyodu odak falan gitti" ifadelerine yer verildi.