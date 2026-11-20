Küçük Kadınlar’ın minik Cansu’su büyüdü, görenler tanıyamadı! Selin Ilgar’ın son hali olay oldu
Bir dönemin unutulmaz dizisi Küçük Kadınlar'da henüz 8 yaşındayken canlandırdığı Cansu karakteriyle hafızalara kazınan Selin Ilgar, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Çocuk oyunculuğuyla izleyicilerin gönlünde yer edinen Ilgar'ın bugünkü görünümü merak konusu oldu. İşte, Küçük Kadınlar'ın Cansu'su Selin Ilgar'ın yıllar içindeki değişimi...
Küçük Kadınlar dizisinin minik Cansu'su Selin Ilgar, henüz 8 yaşındayken sergilediği performansla geniş bir kitlenin hafızasında yer etmişti.
Beyaz Melek ile başlayan oyunculuk yolculuğunu Sihirli Annem, El Gibi, Böyle Bitmesin ve Küçük Kıyamet gibi yapımlarla sürdüren Ilgar, 2013 sonrasında ekranlara ara vererek gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başladı.
Çocukluk dönemindeki yüz hatlarını büyük ölçüde koruyan Selin Ilgar'ın büyümüş haline sosyal medyada "Küçük Cansu kocaman olmuş" ve "Yıllar çok çabuk geçmiş" şeklinde yorumlar yapıldı. İşte, Küçük Kadınlar’ın minik Cansu’su Selin Ilgar’ın son hali…
KÜÇÜK KADINLAR'IN MİNİK CANSU'SU OLARAK TANINDI
Küçük Kadınlar dizisinde ailenin en küçük kardeşi Cansu karakterini canlandıran Selin Ilgar, çocuk yaşta kamera karşısına geçti.
Duygusal sahnelerdeki performansıyla izleyicilerin dikkatini çeken oyuncu, dizinin unutulmaz karakterlerinden biri oldu.
BEYAZ MELEK İLE OYUNCULUK KARİYERİNE BAŞLADI
Selin Ilgar'ın oyunculuk serüveni Küçük Kadınlar'dan önceye uzanıyor. Genç oyuncu, 2007 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini üstlendiği Beyaz Melek filminde rol aldı.
Küçük Kadınlar'ın ardından Sihirli Annem ve El Gibi yapımlarında da kamera karşısına geçti.
Ilgar, 2012 yılında Böyle Bitmesin, 2013 yılında ise Küçük Kıyamet dizisinde izleyiciyle buluştu.
YILLAR SONRA SOSYAL MEDYADA ORTAYA ÇIKTI
2013 yılındaki projelerinin ardından ekranlardan uzaklaşan Selin Ilgar, uzun süre magazin gündeminde yer almadı. Kameralardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden eski çocuk oyuncu, yıllar sonra sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti.
SELİN ILGAR'IN SON HALİ GÜNDEM OLDU
Çocuk oyuncu olarak tanınan Selin Ilgar'ın yıllar içindeki değişimi sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti.
Genç bir kadına dönüşen Ilgar'ın son görüntülerini görenler, çocukluk yıllarındaki Cansu karakterini hatırladı.
Paylaşımlara yapılan yorumlarda ise yılların ne kadar hızlı geçtiğine dikkat çekildi.