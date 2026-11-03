KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK, İLK ÖDEMELER HANGİ AYDA?

2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk kez burs veya öğrenim kredisi alacak öğrenciler için ödeme takvimi henüz açıklanmadı.

KYK uygulamasına göre ilk kez burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri ekim ayından itibaren hesaplanıyor. Sonuçların duyurulması ve taahhütname işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilk ödemelerin yapılması bekleniyor.

Düzenli burs ve kredi ödemeleri ise öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara yatırılıyor.