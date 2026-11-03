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        Haberler Bilgi KYK BURS SONUÇLARI BEKLENİYOR! 2026-2027 GSB KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı?

        KYK BURS SONUÇLARI BEKLENİYOR! 2026-2027 GSB KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs sonuçları açıklanma tarihi hakkında araştırmalar sıklaştı. Kasım ayına girilmesiyle birlikte üniversite öğrencilerinin gözü Gençlik ve Spor Bakanlığından (GSB) gelecek açıklamaya çevrildi. Geçen yılın sonuç takvimi bu hafta için beklentileri artırdı. Bu nedenle GSB burs ve öğrenim kredisi başvurularını tamamlayan öğrenciler, e-Devlet sorgulama ekranı ziyaretlerine hız kazandırdı. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı? İşte 2026-2027 GSB KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 06:27 Güncelleme:
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        2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, kasım ayına girilmesiyle birlikte üniversite öğrencileri tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 12-16 Ekim tarihleri arasında alınan başvuruların ardından değerlendirme süreci devam ediyor. Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek isteyen öğrenciler, GSB’nin açıklamalarını yakından takip ediyor. Geçtiğimiz yıl kasım ayının ilk haftasında açıklanan sonuçlar için bu yıl da benzer bir takvim izlenip izlenmeyeceği merak ediliyor. Peki, 2026 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak mı, bu hafta açıklanır mı? KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte e-Devlet sorgulama ekranı ve merak edilen tüm ayrıntılar…

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        2026-2027 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından sonuçların ilan edileceği kesin tarih ve saate ilişkin resmi bir açıklama da yapılmadı.

        Başvuruların değerlendirilmesinin ardından burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler belli olacak.

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        KYK BURS SONUÇLARI BU HAFTA AÇIKLANIR MI?

        2025-2026 eğitim öğretim döneminde KYK burs ve kredi başvuru sonuçları 4 Kasım 2025 Salı günü ilan edilmişti.

        Geçen yılın takvimi dikkate alındığında 2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçlarının kasım ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

        Öğrencilerin GSB’nin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.

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        KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

        2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

        Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapıldıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığının "Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" hizmetinden sonuçlara ulaşabilecek.

        Sorgulama ekranında öğrencilere burs veya öğrenim kredisi hakkı kazanıp kazanmadıkları bildirilecek.

        KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDIKTAN SONRA NE YAPILACAK?

        KYK burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, sonuçların açıklanmasının ardından e-Devlet üzerinden taahhütname onayını tamamlaması gerekiyor.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenecek süre içerisinde onay işlemini gerçekleştirmeyen öğrencilere burs veya kredi ödemesi yapılmıyor. 18 yaşından küçük öğrenciler için ise veli onayı gerekiyor.

        Taahhütname işlemlerine ilişkin kesin tarihler, sonuç duyurusuyla birlikte belli olacak.

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        2026-2027 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

        Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı için açıkladığı burs ve öğrenim kredisi tutarları, öğrencilerin eğitim düzeylerine göre değişiyor.

        Ocak ayında yapılan yüzde 33'lük artışın ardından geçerli olan aylık ödeme tutarları şöyle:

        Eğitim düzeyi Aylık burs/kredi
        Ön lisans ve lisans 4.000 TL
        Yüksek lisans 8.000 TL
        Doktora 12.000 TL

        Ancak 2027 yılında geçerli olacak KYK burs ve öğrenim kredisi tutarlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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        KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK, İLK ÖDEMELER HANGİ AYDA?

        2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk kez burs veya öğrenim kredisi alacak öğrenciler için ödeme takvimi henüz açıklanmadı.

        KYK uygulamasına göre ilk kez burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri ekim ayından itibaren hesaplanıyor. Sonuçların duyurulması ve taahhütname işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilk ödemelerin yapılması bekleniyor.

        Düzenli burs ve kredi ödemeleri ise öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara yatırılıyor.

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        #GSB
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