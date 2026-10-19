KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz duyurulmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığının başvuru değerlendirme sürecinin ardından sonuç tarihini resmî kanalları üzerinden açıklaması bekleniyor. Geçen yıl sonuçların 4 Kasım'da ilan edilmiş olması, öğrencilerin kasım ayındaki duyuruları da takip etmesine neden oluyor. Ancak geçen yılın takvimi, bu yıl için kesin sonuç tarihi anlamına gelmiyor.