KYK burs sonuç tarihi 2026-2027: KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları sona erdi. Üniversite öğrencileri, başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alınan başvurular, öğrencilerin eğitim ve ekonomik durumlarına ilişkin bilgilerin değerlendirilmesiyle sonuçlandırılacak. Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Peki KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak, GSB ile sonuçlar hangi tarihte ilan edilecek? İşte 2026-2027 KYK burs sonuç tarihi ve sonuç sorgulama ekranı
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 12 - 16 Ekim tarihlerinde tamamlandı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler, sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında burs ve kredi sonuçları 4 Kasım 2025 tarihinde açıklanmıştı. Peki 2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, KYK burs sonucu ne zaman açıklanacak? İşte KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih...
KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz duyurulmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığının başvuru değerlendirme sürecinin ardından sonuç tarihini resmî kanalları üzerinden açıklaması bekleniyor. Geçen yıl sonuçların 4 Kasım'da ilan edilmiş olması, öğrencilerin kasım ayındaki duyuruları da takip etmesine neden oluyor. Ancak geçen yılın takvimi, bu yıl için kesin sonuç tarihi anlamına gelmiyor.
KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandığında öğrenciler, e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilecek. Sonuç ekranına ulaşmak için aşağıdaki bağlantı kullanılabilir:
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Öğrencilerin sorgulama yapabilmesi için e-Devlet sistemine kimlik doğrulamasıyla giriş yapması gerekiyor. Sonuç ekranında burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanılıp kazanılmadığı görülebilecek.
KYK BURSU VE ÖĞRENİM KREDİSİ NASIL BELİRLENİYOR?
KYK burs ve kredi değerlendirmesinde öğrencilerin başvuru sırasında bildirdiği ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgiler inceleniyor. Başvurular, ilgili kamu kurumlarından alınan bilgilerle karşılaştırılarak değerlendiriliyor. Mevzuat ve bütçe çerçevesinde burs almaya uygun bulunan öğrencilere burs, diğer uygun öğrencilere ise öğrenim kredisi tahsis edilebiliyor.
KYK BURS SONUÇLARINDAN SONRA NE YAPILACAK?
Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, sonuçların açıklanmasının ardından taahhütname onay işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlaması gerekiyor. Taahhütname onayı yapılmadığında burs veya kredi ödemesi gerçekleştirilmiyor. 18 yaşından küçük öğrenciler için ayrıca veli onayı gibi yaşa bağlı işlemler uygulanabiliyor. Bu nedenle sonuçların ilan edilmesinin ardından GSB ve e-Devlet üzerinden yayımlanan açıklamaların takip edilmesi önem taşıyor.