KYK BURS VE KREDİSİ NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ve kredi ödemeleri için henüz takvim açıklanmadı. Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencileri burs-kredileri almaya hak kazanacak.

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılacak.

KYK İLK TOPLU PARA ÖDEMESİ NE ZAMAN?

İlk KYK burs toplu para ödemesinin yapılacağı tarih henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulmadı.

Ancak 2025-2026 burs ve öğrenim kredisi sonuçları 4 Kasım 2025 tarihinde açıklanmıştı. Sonuçlarının ardından ilk ödemeler 18-20 Kasım tarihleri arasında hesaplara iki aylık olarak toplu yatırılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde ödemelerin Kasım ayı içerisinde iki aylık olarak ödenmesi bekleniyor.