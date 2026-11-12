KYK bursu ne zaman yatacak? 2026-2027 KYK lisans, yüksek lisans, doktora KYK burs ücretleri ödeme tarihleri takvimi
KYK burs ödeme takvimi öğrenciler tarafından araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2026 2027 öğretim dönemi KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. Bu yıl üniversite öğrencilerine yönelik verilecek burs ücreti için de geri sayım sonuçların açıklanmasıyla başladı. Peki KYK bursu ne zaman yatacak? İşte, 2026 2027 KYK lisans, yüksek lisans, doktora KYK burs ücretleri ödeme tarihleri takvimi ile ilgili bilgiler…
KYK burs sonuçları belli oldu. Burs başvuru sonuçlarının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından lisans, ön lisans ve doktora öğrencilerine maddi destek sağlamak amacıyla verilen KYK burs ödemesi tarihi gündeme geldi. Peki KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?
KYK BURS VE KREDİSİ NE ZAMAN YATACAK?
KYK burs ve kredi ödemeleri için henüz takvim açıklanmadı. Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencileri burs-kredileri almaya hak kazanacak.
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılacak.
KYK İLK TOPLU PARA ÖDEMESİ NE ZAMAN?
İlk KYK burs toplu para ödemesinin yapılacağı tarih henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulmadı.
Ancak 2025-2026 burs ve öğrenim kredisi sonuçları 4 Kasım 2025 tarihinde açıklanmıştı. Sonuçlarının ardından ilk ödemeler 18-20 Kasım tarihleri arasında hesaplara iki aylık olarak toplu yatırılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde ödemelerin Kasım ayı içerisinde iki aylık olarak ödenmesi bekleniyor.
2026-2027 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
Üniversite öğrencilerinin eğitim seviyelerine göre aldıkları KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları farklılık gösteriyor. Mevcut aylık ödeme miktarları şöyle:
Ön lisans ve lisans: 4.000 TL
Yüksek lisans: 8.000 TL
Doktora: 12.000 TL
Burs ve kredi ödemeleri, öğrencilerin öğrenim düzeylerine göre belirlenen bu tutarlar üzerinden gerçekleştiriliyor.