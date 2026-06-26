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        Haberler Bilgi Gündem LGS 2026: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercih sayfası

        LGS 2026: LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercih sayfası

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak tercih süreci, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler için en kritik dönemlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu süreçte adaylar, puan ve yüzdelik dilimlerine göre en uygun okulları belirlemek için yoğun bir araştırma yaparken, tercih döneminin nasıl şekilleneceği de büyük merak konusu oluyor. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman başlayacak? Tüm ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 12:10 Güncelleme:
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        LGS tercih aşaması yaklaşırken, öğrenciler hayalini kurdukları liselere yerleşebilmek için stratejik adımlar atmaya hazırlanıyor. Tercih döneminde yapılacak doğru planlama, eğitim hayatının yönünü belirleyeceği için süreç boyunca okul seçenekleri, kontenjanlar ve yerleştirme sistemi dikkatle takip ediliyor. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman başlayacak? Tüm ayrıntılar haberimizde.

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        LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıkladığı takvime göre LGS sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde “www.meb.gov.tr” adresi üzerinden ilan edilecektir.

        3

        LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Öğrenciler tercih sürecine 13 Temmuz 2026’da başlayacak ve tercih işlemlerini 24 Temmuz 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek. Bu süreçte adaylar, puan ve yüzdelik dilimlerine göre lise tercihlerini sistem üzerinden yaparak yerleştirme sürecine katılacak.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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