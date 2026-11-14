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        Haberler Bilgi LGS SINAV TARİHİ 2027 | LGS ne zaman, hangi ay yapılacak? LGS başvuru tarihleri belli oldu mu?

        LGS SINAV TARİHİ 2027 | LGS ne zaman, hangi ay yapılacak? LGS başvuru tarihleri belli oldu mu?

        2027 LGS'ye hazırlanan 8. sınıf öğrencileri için sınav süreciyle ilgili ayrıntılar netleşmeye başladı. Hayallerindeki liseye yerleşmek isteyen öğrenciler çalışmalarına devam ederken veliler de Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) duyurularına odaklandı. Merkezi sınavın yapılacağı tarihin belli olmasının ardından bu kez başvuruların ne zaman alınacağı gündeme geldi. Peki, 2027 LGS hangi gün düzenlenecek? LGS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav takvimi nasıl işleyecek? İşte öğrencilerin ve velilerin merak ettiği tarihler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 13:53 Güncelleme:
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        Ortaokulun son yılında lise hedefleri için çalışmalarını sürdüren öğrencilerin gündeminde 2027 LGS sınav takvimi yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) merkezi sınav tarihini duyurmasıyla birlikte gözler başvuru sürecine çevrildi. Sınava katılmayı planlayan 8. sınıf öğrencileri ve aileleri, başvuruların hangi gün başlayacağını ve sınav sürecinin nasıl ilerleyeceğini araştırıyor. Peki, 2027 LGS ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte lise adaylarını yakından ilgilendiren sınav takviminin ayrıntıları...

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        LGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        2026-2027 eğitim öğretim döneminde 8. sınıf öğrencilerinin katılacağı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran 2027 Pazar günü düzenlenecek.

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        2027 LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2027 LGS için başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 23 Mart-10 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen başvuruların, bu yıl da benzer bir dönemde alınması öngörülüyor. Kesin tarihler ise Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yayımlayacağı resmi takvimle netlik kazanacak.

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        LGS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

        2027 LGS başvurularının nasıl yapılacağına ilişkin resmi kılavuz henüz yayımlanmadı. Önceki yıllarda başvuru işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştiriliyordu.

        Öğrenci velileri tarafından yapılan başvurular, okul müdürlüklerinin onayıyla tamamlanıyordu. 2027 yılında da benzer bir yöntemin uygulanması beklenirken kesin başvuru adımları, MEB'in yayımlayacağı sınav kılavuzuyla belli olacak.

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