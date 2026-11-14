LGS SINAV TARİHİ 2027 | LGS ne zaman, hangi ay yapılacak? LGS başvuru tarihleri belli oldu mu?

Ortaokulun son yılında lise hedefleri için çalışmalarını sürdüren öğrencilerin gündeminde 2027 LGS sınav takvimi yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) merkezi sınav tarihini duyurmasıyla birlikte gözler başvuru sürecine çevrildi. Sınava katılmayı planlayan 8. sınıf öğrencileri ve aileleri, başvuruların hangi gün başlayacağını ve sınav sürecinin nasıl ilerleyeceğini araştırıyor. Peki, 2027 LGS ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte lise adaylarını yakından ilgilendiren sınav takviminin ayrıntıları...