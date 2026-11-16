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        Haberler Bilgi Spor Maç programı 16 Kasım || UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor! Bu akşam kimin hangi takımın maçı var?

        Maç programı 16 Kasım || UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor! Bu akşam kimin hangi takımın maçı var?

        Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Geçtiğimiz akşam UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Fransa Türkiye maçı sonrası UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları heyecanla takip edilmeye devam ediyor. Peki bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel 16 Kasım maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 08:52 Güncelleme:
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        Futbolda heyecan, UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarıyla hız kesmeden devam ediyor. Dün oynanan Fransa-Türkiye mücadelesinin ardından gözler bugün oynanacak maçlara çevrilirken, futbolseverler 16 Kasım Pazartesi günü sahaya çıkacak takımları ve karşılaşmaların başlama saatlerini araştırıyor. Peki, bu akşam hangi takımların maçı var? İşte günün maç programı ve karşılaşma saatleri...

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        İşte 16 Kasım Pazartesi günü UEFA Uluslar Ligi maçları:

        18.00 Kazakistan - Slovakya

        18.00 Faroe Adaları - Moldova

        20.00 İzlanda - Lüksemburg

        20.00 Estonya - Bulgaristan

        20.00 Litvanya - Lihtenştayn

        21.00 Andorra - Azerbaycan

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        22.45 Almanya - Hollanda

        22.45 İsviçre - İskoçya

        22.45 Yunanistan - Sırbistan

        22.45 Kuzey Makedonya - Slovenya

        22.45 Cebelitarık - Malta

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