Maç programı 16 Kasım || UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor! Bu akşam kimin hangi takımın maçı var?
Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Geçtiğimiz akşam UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Fransa Türkiye maçı sonrası UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları heyecanla takip edilmeye devam ediyor. Peki bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel 16 Kasım maç programı...
Giriş: 16 Kasım 2026 - 08:52 Güncelleme:
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Futbolda heyecan, UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarıyla hız kesmeden devam ediyor. Dün oynanan Fransa-Türkiye mücadelesinin ardından gözler bugün oynanacak maçlara çevrilirken, futbolseverler 16 Kasım Pazartesi günü sahaya çıkacak takımları ve karşılaşmaların başlama saatlerini araştırıyor. Peki, bu akşam hangi takımların maçı var? İşte günün maç programı ve karşılaşma saatleri...
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İşte 16 Kasım Pazartesi günü UEFA Uluslar Ligi maçları:
18.00 Kazakistan - Slovakya
18.00 Faroe Adaları - Moldova
20.00 İzlanda - Lüksemburg
20.00 Estonya - Bulgaristan
20.00 Litvanya - Lihtenştayn
21.00 Andorra - Azerbaycan
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22.45 Almanya - Hollanda
22.45 İsviçre - İskoçya
22.45 Yunanistan - Sırbistan
22.45 Kuzey Makedonya - Slovenya
22.45 Cebelitarık - Malta
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