MasterChef'te eleme potası şekilleniyor! 26 Kasım Perşembe MasterChef dokunulmazlığı kim aldı, eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecan yeniden yükseldi. 26 Kasım 2026 Perşembe akşamı ekrana gelecek bölümde mavi ve kırmızı takım, eleme potasına girmemek için tezgah başına geçti. Gecenin konsepti ise Fransız mutfağı oldu. Yarışmacılar, Fransız gastronomisinin öne çıkan lezzetlerini en iyi şekilde hazırlamak için hünerlerini sergiledi. Peki, MasterChef'te ikinci dokunulmazlığı hangi takım kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı ve eleme potasına kim girdi? İşte 26 Kasım Perşembe MasterChef Türkiye yeni bölümünde yaşananlar...
MasterChef Türkiye'de yarışmacılar bu kez Fransız mutfağı konseptiyle karşı karşıya geldi. Haftanın ikinci takım dokunulmazlığı için verilecek mücadelede şeflerin değerlendirmesi belirleyici oldu. İlk dokunulmazlık oyununda saray mutfağı konseptiyle karşı karşıya gelen takımlardan mavi takım galip gelmişti. İlk bireysel dokunulmazlığı Tolgahan kazanırken haftanın ilk eleme adayı Bahar olmuştu. Peki, 26 Kasım Perşembe MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu? İşte 26 Kasım 2026 MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
MASTERCHEF İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununu Muhammed kazandı.
MASTERCHEF 26 KASIM ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın ikinci eleme adayı takım oylaması sonucunda Ayşe oldu.
MASTERCHEF'TE İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
25 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu saray mutfağı konseptiyle gerçekleştirildi. Mücadeleyi mavi takım kazanırken kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Bireysel dokunulmazlığı Tolgahan elde etti, takım oylaması sonucunda ise Bahar haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
- İlk eleme adayı: Bahar
- İkinci eleme adayı: Ayşe