MasterChef Türkiye'de yarışmacılar bu kez Fransız mutfağı konseptiyle karşı karşıya geldi. Haftanın ikinci takım dokunulmazlığı için verilecek mücadelede şeflerin değerlendirmesi belirleyici oldu. İlk dokunulmazlık oyununda saray mutfağı konseptiyle karşı karşıya gelen takımlardan mavi takım galip gelmişti. İlk bireysel dokunulmazlığı Tolgahan kazanırken haftanın ilk eleme adayı Bahar olmuştu. Peki, 26 Kasım Perşembe MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu? İşte 26 Kasım 2026 MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım...