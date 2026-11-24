Sarıyer'de aslanı gördüğünü söyleyen Arda Koç: Başta köpek sandım

İSTANBUL, (DHA)- SARIYER'de dişi aslan olduğu değerlendirilen hayvanın yakalanması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Gece otomobiliyle aslan aramaya çıktığını söyleyen görgü tanığı Arda Koç, "Büyük bir karaltı ormana doğru kaçtı. Başta köpek sandım. Tüm hayvanlar bağırmaya başlayınca şüphel... Daha Fazla Göster İSTANBUL, (DHA)- SARIYER'de dişi aslan olduğu değerlendirilen hayvanın yakalanması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Gece otomobiliyle aslan aramaya çıktığını söyleyen görgü tanığı Arda Koç, "Büyük bir karaltı ormana doğru kaçtı. Başta köpek sandım. Tüm hayvanlar bağırmaya başlayınca şüphelendim. Bu ormanlık alanda içeri girip şu alanda yatıyordu aslan. Hemen ardından yakalama çalışmalarını başlattılar" dedi. (DHA) Daha Az Göster