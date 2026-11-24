Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 23 Kasım Masterchef Türkiye kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?
Masterchef kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Yarışmada yeni haftanın mavi ve kırmızı takım liderleri, her hafta Pazartesi akşamı ekranlara gelen kaptanlık oyunu sonrasında netleşiyor. Önlüğünü giyip şeflerin istediği yemeğe odaklanan yarışmacılar, yalnızca haftanın ilk kaptanı olabilmek için değil, aynı zamanda takımların kaderini çizecek stratejik hamlelere imza atmak için ter döküyor. Peki 23 Kasım 2026 Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?
Masterchef Türkiye’de eleme sonrası 23 Kasım Pazartesi günü kaptanlık oyunu oynanıyor. Eleme gecesinin geride bırakılmasıyla birlikte MasterChef mutfağında yeni bir haftanın ritmi başladı. İzleyicilerin merakla beklediği mavi ve kırmızı takım kaptanları ise her hafta olduğu gibi Pazartesi akşamı yayınlanan kaptanlık oyunuyla belli oluyor. Peki 23 Kasım Masterchef'te takımlar nasıl oluştu?
MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'de haftanın kaptanlık mücadelesinde Mavi takım kaptanı Muhammed oldu.
KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Kırmızı takım kaptanı Eyyüp Can seçildi.
MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIMLAR AÇIKLANDI MI?
MasterChef Türkiye'de takımlar belli olunca haberimzide yer alacaktır.
MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'de en son elenen yarışmacı Şükran oldu. 22 Kasım 2026 Pazar akşamı yayınlanan eleme gecesinde şeflerin değerlendirmesinin ardından yarışmaya veda eden Şükran'ın ardından yarışmacı sayısı 11'e düştü.