MasterChef kim elendi? 30 Ağustos Pazar MasterChef kim gitti, eleme potasında kimler var?
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı 30 Ağustos Pazar akşamı ekranlara geliyor. Haftanın eleme adayları Şadi, Nilay, Simge, Ayşe, Recep, Kübra, Hasan Alp ve Şükran oldu. Eleme potasında yer alan yarışmacılar, MasterChef'te kalabilmek için son kez hünerlerini sergileyecek. Gecenin sonunda en başarısız tabağı yapan yarışmacı şeflerin değerlendirmesinin ardından yarışmaya veda edecek. Peki, MasterChef kim elendi, 30 Ağustos 2026 MasterChef kim gitti, eleme potasında kimler var? İşte, 30 Ağustos 2026 Pazar MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı...
MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesinde heyecan doruğa çıktı. Şadi, Nilay, Simge, Ayşe, Recep, Kübra, Hasan Alp ve Şükran haftanın eleme adayları olarak potaya giren isimler oldu. Eleme gecesinde yarışmacılar, MasterChef'te kalabilmek için şeflerin karşısına çıktı. Gecenin sonunda yapılan değerlendirmede bir yarışmacının tabağı diğer rakiplerinin gerisinde kaldı. Böylece 30 Ağustos Pazar akşamında MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı belli oldu. Peki, MasterChef kim elendi, 30 Ağustos 2026 MasterChef kim gitti, eleme potasında kimler var? İşte, MasterChef eleme gecesinde yaşananlar ve yarışmaya veda eden yarışmacı...
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'de 30 Ağustos 2026 Pazar akşamı gerçekleştirilen eleme gecesinde bir yarışmacı yarışmaya veda etti. Eleme potasında bulunan Şadi, Nilay, Simge, Ayşe, Recep, Kübra, Hasan Alp ve Şükran, MasterChef'te kalabilmek için mücadele etti.
Şeflerin değerlendirmesinin ardından gecenin sonunda yarışmaya veda eden isim henüz belli olmadı.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Şadi
Nilay
Simge
Ayşe
Recep
Kübra
Hasan Alp
Şükran