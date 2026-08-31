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        Haberler Bilgi Magazin MASTERCHEF KİM ELENDİ? 30 Ağustos 2026 Pazar dün akşam MasterChef Türkiye'de kim gitti, hangi yarışmacı veda etti?

        MASTERCHEF KİM ELENDİ? 30 Ağustos 2026 Pazar dün akşam MasterChef Türkiye'de kim gitti, hangi yarışmacı veda etti?

        MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı 30 Ağustos Pazar akşamı ekranlara geldi. Haftanın eleme adayları Şadi, Nilay, Simge, Ayşe, Recep, Kübra, Hasan Alp ve Şükran oldu. Eleme potasında yer alan yarışmacılar, MasterChef'te kalabilmek için son kez hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda en başarısız tabağı yapan yarışmacı şeflerin değerlendirmesinin ardından yarışmaya veda etti. Peki, MasterChef kim elendi, 30 Ağustos 2026 MasterChef kim gitti, eleme potasında kimler var? İşte, 30 Ağustos 2026 Pazar MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 08:57 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesinde heyecan doruğa çıktı. Şadi, Nilay, Simge, Ayşe, Recep, Kübra, Hasan Alp ve Şükran haftanın eleme adayları olarak potaya giren isimler oldu. Eleme gecesinde yarışmacılar, MasterChef'te kalabilmek için şeflerin karşısına çıktı. Gecenin sonunda yapılan değerlendirmede bir yarışmacının tabağı diğer rakiplerinin gerisinde kaldı. Böylece 30 Ağustos Pazar akşamında MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı belli oldu. Peki, MasterChef kim elendi, 30 Ağustos 2026 MasterChef kim gitti, eleme potasında kimler var? İşte, MasterChef eleme gecesinde yaşananlar ve yarışmaya veda eden yarışmacı...

        2

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef Türkiye'de 30 Ağustos 2026 Pazar akşamı gerçekleştirilen eleme gecesinde bir yarışmacı yarışmaya veda etti. Eleme potasında bulunan Şadi, Nilay, Simge, Ayşe, Recep, Kübra, Hasan Alp ve Şükran, MasterChef'te kalabilmek için mücadele etti.

        3

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Şadi

        Nilay

        Simge

        Ayşe

        Recep

        Kübra

        Hasan Alp

        Şükran

        4

        30 AĞUSTOS 2026 MASTERCHEF KİM GİTTİ?

        MasterChef'te 30 Ağustos Pazar akşamı ekranlara gelen eleme gecesinde bir yarışmacı için yolun sonu geldi. MasterChef'te elenen yarışmacı Simge oldu.

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