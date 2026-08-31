MASTERCHEF KİM ELENDİ? 30 Ağustos 2026 Pazar dün akşam MasterChef Türkiye'de kim gitti, hangi yarışmacı veda etti?

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesinde heyecan doruğa çıktı. Şadi, Nilay, Simge, Ayşe, Recep, Kübra, Hasan Alp ve Şükran haftanın eleme adayları olarak potaya giren isimler oldu. Eleme gecesinde yarışmacılar, MasterChef'te kalabilmek için şeflerin karşısına çıktı. Gecenin sonunda yapılan değerlendirmede bir yarışmacının tabağı diğer rakiplerinin gerisinde kaldı. Böylece 30 Ağustos Pazar akşamında MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı belli oldu. Peki, MasterChef kim elendi, 30 Ağustos 2026 MasterChef kim gitti, eleme potasında kimler var? İşte, MasterChef eleme gecesinde yaşananlar ve yarışmaya veda eden yarışmacı...