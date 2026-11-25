TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de yarışmacılar bu kez ödül için mutfağa girdi. Şeflerin istediği churros tabağını en iyi şekilde hazırlamak isteyen yarışmacılar, hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda yapılan değerlendirmeyle ödülün sahibi belli oldu. Peki, 24 Kasım Salı MasterChef ödül oyununu kim kazandı ve Armağan ne kadar ödül aldı? İşte MasterChef ödül oyununun sonucu...