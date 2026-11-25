MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 24 Kasım Salı MasterChef ödül ne oldu?
MasterChef Türkiye'de 24 Kasım 2026 Salı akşamı yayınlanan bölümde haftanın ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, şeflerin belirlediği etaplarda en başarılı tabağı hazırlayarak büyük ödülün sahibi olmak için mücadele etti. Ödül mücadelesinde yarışmacılardan churros hazırlamaları istendi. Peki, MasterChef 24 Kasım ödül oyununu Armağan nasıl kazandı, büyük ödül ne kadar oldu? İşte MasterChef Türkiye'de gecenin kazananı ve ödül oyununa ilişkin ayrıntılar...
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de yarışmacılar bu kez ödül için mutfağa girdi. Şeflerin istediği churros tabağını en iyi şekilde hazırlamak isteyen yarışmacılar, hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda yapılan değerlendirmeyle ödülün sahibi belli oldu. Peki, 24 Kasım Salı MasterChef ödül oyununu kim kazandı ve Armağan ne kadar ödül aldı? İşte MasterChef ödül oyununun sonucu...
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin 24 Kasım 2026 Salı akşamı yayınlanan bölümünde ödül oyununu kazanan isim Armağan oldu. Yarışmacıların hazırladığı tabakları değerlendiren şefler, gecenin birincisini belirledi. Rakiplerini geride bırakan Armağan, 100 bin TL'lik ödülün sahibi olarak büyük sevinç yaşadı.
MASTERCHEF 24 KASIM ÖDÜLÜ NE KADAR?
MasterChef Türkiye'de 24 Kasım Salı günü oynanan ödül oyununda kazanan yarışmacıya 100 bin TL verildi. Gecenin sonunda en başarılı performansı sergileyen Armağan, 100 bin TL'lik para ödülünü kazandı.
MASTERCHEF'TE ARMAĞAN 100 BİN TL KAZANDI
Ödül oyununda birinciliğe ulaşan Armağan, 100 bin TL'lik ödülü kazanarak yarışmada önemli bir başarı elde etti. MasterChef'te ödül mücadelesinin ardından gözler haftanın takım oyunlarına ve eleme sürecine çevrildi.
MASTERCHEF'TE HAFTANIN TAKIMLARI
MAVİ TAKIM
Muhammed (Kaptan)
Burçin
Tolğa
Nilay
Şadi
Ayşe
KIRMIZI TAKIM
Eyyüp Can (Kaptan)
Bahar
Armağan
Enes
Tolgahan