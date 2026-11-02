MEB OYSS ORTAK YAZILI SINAV TAKVİMİ 2026: MEB 1. dönem ortak yazılı sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?

MEB 2026-2027 ORTAK YAZILI SINAV TAKVİMİ

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci döneminde yapılacak ilk ortak yazılı sınavların uygulama takvimi, ortaokul ve lise öğrencileri için ayrı ayrı duyuruldu. Ortak Yazılı Sınav Sistemi kapsamında gerçekleştirilecek sınavların hangi ders saatlerinde yapılacağı ve ne kadar süreceği de netleşti.

Buna göre, aynı gün yalnızca bir sınavın bulunduğu okullarda uygulama ikinci ders saatinde gerçekleştirilecek. Bir günde iki sınav yapılması durumunda ise öğrenciler ikinci ve dördüncü ders saatlerinde sınava alınacak. Her bir yazılı sınav için 40 dakika süre verilecek.

10 Kasım 2026 tarihinde düzenlenecek okul geneli ortak yazılı sınavların dördüncü ders saatinde yapılmasına imkan tanınacak. Ayrıca gerekli görülmesi durumunda okul müdürlükleri, kendi planlamaları doğrultusunda sınavları farklı ders saatlerine de alabilecek.