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        Haberler Bilgi MEB OYSS ORTAK YAZILI SINAV TAKVİMİ 2026: MEB 1. dönem ortak yazılı sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?

        MEB OYSS ORTAK YAZILI SINAV TAKVİMİ 2026: MEB 1. dönem ortak yazılı sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?

        2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak ortak yazılı sınavlar için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan sınav takviminin belli olmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, derslere göre belirlenen sınav günlerini araştırmaya başladı. Türkçe ve matematik başta olmak üzere farklı derslerde gerçekleştirilecek sınavlar öncesinde, öğrenciler hazırlıklarını açıklanan tarihlere göre planlıyor. Peki, 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem ortak sınavları hangi günlerde yapılacak? 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıfların sınav tarihleri ne zaman? İşte MEB ortak yazılı sınav takvimi ve sınıflara göre merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 13:32 Güncelleme:
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        Okullarda birinci dönemin devam etmesiyle birlikte öğrencilerin gündeminde ortak yazılı sınavlar yer almaya başladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen sınav tarihleri, farklı sınıf seviyelerinde eğitim gören öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Sınavlara hazırlık sürecini planlamak isteyen öğrenciler, hangi dersten ne zaman sınava gireceklerini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, MEB 2026-2027 birinci dönem ortak sınavları ne zaman başlayacak? 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar hangi tarihlerde sınava girecek? İşte sınıf ve derslere göre ortak yazılı sınav tarihleri...

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        MEB 2026-2027 ORTAK YAZILI SINAV TAKVİMİ

        2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci döneminde yapılacak ilk ortak yazılı sınavların uygulama takvimi, ortaokul ve lise öğrencileri için ayrı ayrı duyuruldu. Ortak Yazılı Sınav Sistemi kapsamında gerçekleştirilecek sınavların hangi ders saatlerinde yapılacağı ve ne kadar süreceği de netleşti.

        Buna göre, aynı gün yalnızca bir sınavın bulunduğu okullarda uygulama ikinci ders saatinde gerçekleştirilecek. Bir günde iki sınav yapılması durumunda ise öğrenciler ikinci ve dördüncü ders saatlerinde sınava alınacak. Her bir yazılı sınav için 40 dakika süre verilecek.

        10 Kasım 2026 tarihinde düzenlenecek okul geneli ortak yazılı sınavların dördüncü ders saatinde yapılmasına imkan tanınacak. Ayrıca gerekli görülmesi durumunda okul müdürlükleri, kendi planlamaları doğrultusunda sınavları farklı ders saatlerine de alabilecek.

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        5, 6 VE 7. SINIF ORTAK YAZILI SINAV TARİHLERİ

        - 3 Kasım 2026 Salı: Fen Bilimleri

        - 5 Kasım 2026 Perşembe: Matematik

        - 6 Kasım 2026 Cuma: Sosyal Bilgiler

        - 10 Kasım 2026 Salı: Türkçe

        - 12 Kasım 2026 Perşembe: İngilizce

        - 13 Kasım 2026 Cuma: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

        Önemli not: 6. sınıf matematik dersinin birinci dönem ilk yazılı sınavı, ülke genelinde ortak sınav kapsamında 11 Kasım 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

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        9, 10 VE 11. SINIF ORTAK YAZILI SINAV TARİHLERİ

        - 3 Kasım 2026 Salı: Biyoloji

        - 4 Kasım 2026 Çarşamba: Kimya

        - 4 Kasım 2026 Çarşamba: Tarih

        - 5 Kasım 2026 Perşembe: Matematik

        - 6 Kasım 2026 Cuma: Fizik

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        - 6 Kasım 2026 Cuma: Felsefe

        - 10 Kasım 2026 Salı: Coğrafya

        - 11 Kasım 2026 Çarşamba: Türk Dili ve Edebiyatı

        - 11 Kasım 2026 Çarşamba: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

        - 13 Kasım 2026 Cuma: İngilizce

        Önemli not: 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin birinci dönem ilk yazılı sınavı, ülke genelinde ortak sınav uygulaması kapsamında 12 Kasım 2026 Perşembe günü yapılacak.

        Ayrıca 7. ve 11. sınıfların İngilizce derslerinde Ortak Yazılı Sınav Sistemi uygulanmayacak.

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