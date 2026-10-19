MEMUR MAAŞI HESAPLAMA | 2027 Ocak memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ile polis, öğretmen, doktor, hemşire maaşına yüzde kaç zam gelecek?

Memur zammı hesaplama ekranı ve en düşük memur maaşına ilişkin tahminler araştırılmaya devam ediyor. 2027 Ocak ayında yapılacak zam için temmuz, ağustos ve eylül aylarına ait enflasyon verileri belli oldu. Temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 olarak açıklanan aylık enflasyon oranlarıyla üç aylık kümülatif enflasyon yüzde 5,56 olarak hesaplandı. Ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ocak ayında uygulanacak zam oranı netleşecek. Peki, 5434 ve 5510 sayılı kanunlar arasındaki fark emekli maaşı hesabını nasıl etkiliyor? İşte 2027 Ocak memur zammına ilişkin tahminler…