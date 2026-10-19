MEMUR MAAŞI HESAPLAMA | 2027 Ocak memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ile polis, öğretmen, doktor, hemşire maaşına yüzde kaç zam gelecek?
Memur maaş zammı hesaplamaları milyonlarca memur ve memur emeklisinin gündeminde yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayı enflasyonu yüzde 1,78 olarak gerçekleşirken üç aylık kümülatif enflasyon yüzde 5,56 oldu. Memur maaşlarına yapılacak ocak zammının hesaplanmasında toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı etkili olacak. Zam oranının netleşmesi için gözler yılın son üç aylık enflasyon verilerine çevrildi. Peki, en düşük memur maaşı ile polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte 2027 Ocak memur zammına ilişkin hesaplamalar…
Memur zammı hesaplama ekranı ve en düşük memur maaşına ilişkin tahminler araştırılmaya devam ediyor. 2027 Ocak ayında yapılacak zam için temmuz, ağustos ve eylül aylarına ait enflasyon verileri belli oldu. Temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 olarak açıklanan aylık enflasyon oranlarıyla üç aylık kümülatif enflasyon yüzde 5,56 olarak hesaplandı. Ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ocak ayında uygulanacak zam oranı netleşecek. Peki, 5434 ve 5510 sayılı kanunlar arasındaki fark emekli maaşı hesabını nasıl etkiliyor? İşte 2027 Ocak memur zammına ilişkin tahminler…
3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
TÜİK verilerine göre temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 olan aylık enflasyonla birlikte üç aylık kümülatif enflasyon yüzde 5,56 oldu. Memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı, toplu sözleşme hükümleri ve temmuz-aralık dönemindeki toplam enflasyona göre belirlenecek.
OVP TAHMİNİNE GÖRE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklandı. Bu tahminin gerçekleşmesi ve altı aylık enflasyonun yüzde 9,04 olması halinde memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı toplam zam oranının yaklaşık yüzde 7'ye ulaşabileceği hesaplanıyor.
Bu senaryoya göre en düşük memur maaşının 75 bin 140 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 734 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
*Söz konusu tutarlar tahmini olup kesinleşmiş maaşları yansıtmıyor.
MERKEZ BANKASI VE PİYASA ANKETİNE GÖRE ZAM HESABI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon tahminine dayanan hesaplamaya göre, altı aylık enflasyonun yüzde 8,70 olması halinde memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranı yaklaşık yüzde 6,67 olabilir.
Bu senaryoda en düşük memur maaşının 74 bin 908 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 631 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.
TCMB'nin 16 Ekim 2026'da yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,63 olarak açıklandı. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde ocak zammına ilişkin hesaplamalar da değişebilecek. Kesin zam oranı, 2026'nın son üç aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek.
5434 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE EMEKLİ MAAŞI HESABI
Memur emeklilerinin aylıkları, tabi oldukları mevzuata ve çalışma geçmişlerine göre değişiyor.
Genel olarak 1 Ekim 2008'den önce kamu görevlisi olanlar 5434 sayılı Kanun, bu tarihten sonra ilk kez kamu görevlisi olarak çalışmaya başlayanlar ise 5510 sayılı Kanun kapsamında değerlendiriliyor.
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli aylığı hesaplanırken gösterge, ek gösterge ve kıdem gibi unsurlar dikkate alınıyor. 5510 sayılı Kanun kapsamında ise prime esas kazançlar ve aylık bağlama oranı önem taşıyor.
Bu nedenle emekli aylıkları; hizmet süresi, kazanç geçmişi ve tabi olunan mevzuata göre farklılık gösterebiliyor.