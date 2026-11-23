MENEKŞE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Menekşe, henüz 18 yaşındayken birbirine aşık olan iki gencin yıllar sonra yeniden karşılaşmasını konu alıyor. Kimsesiz ve yoksul Menekşe ile köklü Sancar ailesinin varisi Murat, birlikte bir hayat kurmak ister. Ancak ailelerinin bu ilişkiye karşı çıkması, iki gencin yollarının ayrılmasına neden olur.