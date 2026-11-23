Menekşe dizisi oyuncuları ve konusu belli oldu! Show TV’nin yeni dizisi Menekşe’nin konusu ne ve oyuncu kadrosunda kimler var?
Show TV'nin yeni günlük dizisi Menekşe, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü izleyici karşısına çıkacak. Güz Bozkurt ve Batuhan Demir'in başrollerini paylaştığı dizide, aile engelleri nedeniyle ayrılan iki gencin yıllar sonra yeniden başlayan aşk hikayesi anlatılacak. Peki, Menekşe dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte, Menekşe'nin konusu ve oyuncu kadrosu…
Yeni yapımlarıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan SHOW TV, günlük dizi kuşağına Menekşe'yi ekliyor. Limon Yapım imzalı dizide, genç yaşta birbirine aşık olan Menekşe ve Murat'ın yıllar sonra yeniden kesişen hayatları anlatılıyor. Aile baskısı ve geçmişten gelen sırların gölgesinde gelişen hikayede, iki gencin yarım kalan aşkı yeniden gündeme geliyor. İşte, Menekşe dizisinin oyuncuları ve konusu hakkında merak edilenler…
MENEKŞE DİZİSİNİN KONUSU NE?
Menekşe, henüz 18 yaşındayken birbirine aşık olan iki gencin yıllar sonra yeniden karşılaşmasını konu alıyor. Kimsesiz ve yoksul Menekşe ile köklü Sancar ailesinin varisi Murat, birlikte bir hayat kurmak ister. Ancak ailelerinin bu ilişkiye karşı çıkması, iki gencin yollarının ayrılmasına neden olur.
Yıllar sonra yeniden karşı karşıya gelen Menekşe ve Murat, geçmişte yarım kalan aşklarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Gurur, kıskançlık, kırgınlıklar ve aile sırları, iki karakterin hayatındaki gelişmeleri belirlerken geçmişte yaşananlar yeni hesaplaşmaların da kapısını aralar.
MENEKŞE DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Güz Bozkurt ve Batuhan Demir'in başrollerini üstlendiği Menekşe dizisi, genç oyuncularla deneyimli isimleri bir araya getiriyor. Dizide Güz Bozkurt Menekşe, Batuhan Demir ise Murat karakterini canlandırıyor.
Menekşe dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Güz Bozkurt
Batuhan Demir
Çağrı Baylan
İlayda Sumak
Zeynep Serpil Bozkurt
Aysun Güven
Melike Baş
Ezgi Gezer
Çağatay Çabuk
Emel Kara
Merve Kurç
Rıza Sarıdoğan
Doğan Güneş
Sibel Bay
MENEKŞE DİZİSİNİN YÖNETMENİ VE SENARİSTİ KİM?
Limon Yapım imzası taşıyan Menekşe dizisinin yönetmenliğini Fulya Yavuzoğlu ve Ece Tahtalıoğlu Pertez üstleniyor. Dizinin senaryosunu ise Merve Ateşoğlu Balıkçı, Baran Yıldırım Gündoğdu ve Vural Balıkçı kaleme alıyor.
Mehmet Uyar'ın danışmanlığını yaptığı yapımın genel koordinatörlüğünü Cafer Özgül yürütüyor. Dizinin çekimleri İstanbul'un Şile, Nişantepe ve Reşadiye bölgelerinde gerçekleştiriliyor.
MENEKŞE DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
SHOW TV'nin yeni günlük dizisi Menekşe, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü ilk bölümüyle ekrana gelecek. Hafta içi her gün yayınlanması planlanan dizinin başlangıç saati 16.30 olarak açıklandı.
Menekşe, hafta içi her gün SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizinin yeni bölümleri ve tanıtımları kanalın resmi yayın platformlarından takip edilebilecek