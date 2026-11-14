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        Haberler Bilgi MİLLİLER FRANSA İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR! Fransa-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

        MİLLİLER FRANSA İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR! Fransa-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında Fransa ile karşı karşıya geliyor. Grupta oynadığı beş maçın beşini de kaybeden Türkiye, 0 puanla son sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip, Fransa deplasmanından galibiyetle ayrılarak grup aşamasına moralli veda etmeyi hedefliyor. Zorlu mücadele öncesi milli maç tarihi, saati ve yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Fransa-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 11:22 Güncelleme:
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        1

        A Milli Futbol Takımı, 2026-2027 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında Fransa ile deplasmanda karşılaşacak. Henüz puan ile tanışmayan Türkiye, Fransa karşısında gruptaki ilk puanlarını almak için mücadele edecek. Fransa-Türkiye maçı tarihi, saati ve yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Sergen Yalçın yönetimindeki millilerin Fransa deplasmanında nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağı da merak konusu. Peki, Fransa-Türkiye ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Milli maç şifresiz mi? İşte milli takımın UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki son sınavına ilişkin tüm detaylar…

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        FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fransa-Türkiye maçı, 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Mücadele Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

        Mücadeleye Fransa'nın Bordeaux kentinde bulunan Matmut Atlantique Stadyumu ev sahipliği yapacak.

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        FRANSA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

        Fransa-Türkiye milli maçı, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

        Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. İngiliz hakemin yardımcılıklarını Dan Cook ve Ian Hussin üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.

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        İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

        Karşılaşmanın ilk 11'leri ise henüz resmi olarak açıklanmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın sahaya çıkaracağı kadro, maç öncesinde belli olacak.

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        UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele ediyor. İlk beş maçında puan alamayan ay-yıldızlı ekip, son hafta öncesinde dördüncü sırada bulunuyor.

        Grupta İtalya ve Fransa 10'ar puanla ilk iki sırayı paylaşırken Belçika 9 puanla üçüncü basamakta yer alıyor.

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        A LİGİ'NDE KALMA İHTİMALİ

        A Milli Futbol Takımı'nın, grupta oynadığı 5 maçı da kaybetmesine rağmen A Ligi'nde kalma ihtimali sürüyor.

        A Ligi'ndeki dört grubun son sırasında yer alan 4 takımdan en kötü puan ve averaja sahip 2 takım doğrudan B Ligi'ne düşecek, diğer 2 takım B Ligi'nden gelen 2 takımla play-off oynayacak.

        Son maçlar öncesinde 1. Grup'ta Türkiye (-10 averaj), 2. Grup'ta Sırbistan (-7 averaj), 3. Grup'ta Çekya'nın (-10 averaj) puanı bulunmuyor. 4. Grup'taki Norveç ise 3 puana sahip.

        7

        ABDÜLKERİM DÖNÜYOR, OZAN CEZALI

        Ay-yıldızlı ekipte kart cezası biten Abdülkerim Bardakcı, Fransa karşısında forma giyebilecek.

        Belçika maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen ve kamptan ayrılan Ozan Kabak ise Fransa karşısında sahada olamayacak.

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        A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU

        Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Türkiye'nin 24 kişilik aday kadrosu şöyle:

        Kaleci: Berke Özer (Lille), Ersin Destanoğlu (Al Jazira), Serhat Öztaşdelen (Kocaelispor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

        Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Roma)

        Orta saha: Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü, Salih Özcan (Beşiktaş)

        Forvet: Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Enes Ünal (Getafe), İlhan Fakılı (Beşiktaş), Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

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