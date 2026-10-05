MİLLİ MAÇ HEYECANI BUGÜN! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 5 Ekim 2026 maç programı!

Futbolda yeni haftanın ilk gününde gözler UEFA Uluslar Ligi mücadelelerine çevrildi. 5 Ekim Pazartesi günü Uluslar Ligi'nde toplam sekiz karşılaşma oynanacak. Günün en önemli maçı ise İtalya-Türkiye mücadelesi olacak. A Milli Takım, Bologna'daki Stadio Renato Dall'Ara'da İtalya'ya konuk olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? İtalya-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte 5 Ekim 2026 bugünkü maçlar, mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları haberimizde!