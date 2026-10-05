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        Haberler Bilgi MİLLİ MAÇ HEYECANI BUGÜN! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 5 Ekim 2026 maç programı!

        MİLLİ MAÇ HEYECANI BUGÜN! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 5 Ekim 2026 maç programı!

        ''Bugün hangi maçlar var?'' sorusu haftanın ilk gününde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta heyecanı birbirinden kritik karşılaşmalarla devam ediyor. Bugün futbolseverler bir kez daha milli maç için ekran başına geçecek. A Milli Futbol Takımı deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Günün bir diğer öne çıkan mücadelesinde ise Fransa ile Belçika kozlarını paylaşacak. Peki, bugün kimin maçı var, İtalya-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte 5 Ekim 2026 maç programı, maçların başlama saatleri ve yayın kanalları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 11:34 Güncelleme:
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        Futbolda yeni haftanın ilk gününde gözler UEFA Uluslar Ligi mücadelelerine çevrildi. 5 Ekim Pazartesi günü Uluslar Ligi'nde toplam sekiz karşılaşma oynanacak. Günün en önemli maçı ise İtalya-Türkiye mücadelesi olacak. A Milli Takım, Bologna'daki Stadio Renato Dall'Ara'da İtalya'ya konuk olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? İtalya-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte 5 Ekim 2026 bugünkü maçlar, mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları haberimizde!

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        İTALYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında Bologna kentinde İtalya ile karşı karşıya gelecek.

        İtalya-Türkiye maçı, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü (bu akşam) saat 21.45'te başlayacak.

        Stadio Renato Dall'Ara'da oynanacak milli maç, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        5 EKİM 2026 PAZARTESİ MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA Uluslar Ligi

        19.00 Kıbrıs - Letonya

        21.45 İtalya - Türkiye (ATV)

        21.45 Romanya - İsveç (A Para)

        21.45 Bosna Hersek - Polonya (S Sport Plus)

        21.45 Fransa - Belçika (A Spor)

        21.45 Karadağ - Ermenistan

        21.45 Ukrayna - Macaristan (S Sport Plus)

        21.45 Kuzey İrlanda - Gürcistan

        4

        Nesine 2. Lig

        19.00 Şanlıurfaspor - Güzide Gebzespor (Tivibu Spor 1)

        5

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Trabzonspor - Beşiktaş (beIN SPORTS 5)

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