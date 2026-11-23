Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi bilet fiyatları 2027: Tam, yarım, çeyrek Milli Piyango bilet fiyatı ne kadar, kaç TL?
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için biletler satışa çıkarken tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları merak ediliyor. Bu yıl büyük ikramiye tam 1 milyar. İkramiyenin kendisine çıkmasını isteyenler heyecanlı bekleyişe başladı. Yılbaşı biletlerinde tercih yaparken bilet türlerinin ikramiye paylarının farklı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Peki, Yılbaşı çekilişi Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar? İşte, 2027 Milli Piyango tam bilet, yarım bilet, çeyrek bilet fiyatları ile ilgili bilgiler
Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları, geri sayımın başladığı 31 Aralık gecesi öncesinde şans oyunu tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Bu yıla özel olarak 1 Milyar liralık büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olacağı Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişinde; tam, yarım ve çeyrek biletler satışa sunuldu. Peki, 2027 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi bilet fiyatları ne kadar? İşte, Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi 2027 tam, yarım, çeyrek bilet fiyatı
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?
2027 Yılı Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiyenin 1 milyar TL olacağı duyuruldu. Geçtiğimiz yıl 800 milyon TL olarak belirlenen büyük ödül, bu yıl 200 milyon TL'lik artışla yeni seviyesine ulaştı.
Amorti ödülleri de dahil olmak üzere çekilişte dağıtılacak toplam ikramiye miktarının 5 milyar 796 milyon 300 bin TL olacağı açıklandı. Ayrıca büyük ikramiye için tamamı dağıtım garantisi uygulamasının geçerli olacağı belirtildi.
2027 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Milli Piyango 2027 Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2026 Perşembe akşamı düzenlenecek. Yılın son gecesinde yapılacak çekilişle birlikte 1 milyar TL değerindeki büyük ikramiyenin yanı sıra amorti ve farklı ikramiye gruplarına ait kazanan numaralar da belli olacak. Çekiliş sona erdikten sonra sonuçlar Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla duyurulacak.
2027 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
2027 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için bilet fiyatları belli oldu.
Çeyrek bilet 250 TL
Yarım bilet 500 TL
Tam bilet 1.000 TL