MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

2027 Yılı Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiyenin 1 milyar TL olacağı duyuruldu. Geçtiğimiz yıl 800 milyon TL olarak belirlenen büyük ödül, bu yıl 200 milyon TL'lik artışla yeni seviyesine ulaştı.

Amorti ödülleri de dahil olmak üzere çekilişte dağıtılacak toplam ikramiye miktarının 5 milyar 796 milyon 300 bin TL olacağı açıklandı. Ayrıca büyük ikramiye için tamamı dağıtım garantisi uygulamasının geçerli olacağı belirtildi.

2027 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Milli Piyango 2027 Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2026 Perşembe akşamı düzenlenecek. Yılın son gecesinde yapılacak çekilişle birlikte 1 milyar TL değerindeki büyük ikramiyenin yanı sıra amorti ve farklı ikramiye gruplarına ait kazanan numaralar da belli olacak. Çekiliş sona erdikten sonra sonuçlar Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla duyurulacak.