Milli Takım puan durumu: Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır? Türkiye Uluslar elendi mi?
UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'nın puan durumu ve A Ligi'ndeki geleceği futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden ay-yıldızlılar, oynadığı ilk 5 karşılaşmadan puan çıkaramayarak son sıraya yerleşti. İzmir'de Belçika'ya 2-1 mağlup olan milliler, gruptaki son maçında Fransa deplasmanına çıkıyor. Türkiye'nin A Ligi'nde kalabilmesi için diğer gruplardaki son sırada bulunan takımların performansı da büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye Uluslar Ligi'nde elendi mi, A Ligi'nde nasıl kalır? İşte Milli Takım puan durumu, B Ligi'ne düşme ihtimalleri...
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta oynadığı 5 maçta 5 mağlubiyet alarak 0 puanla son sırada bulunuyor. Milliler, Fransa karşısında oynayacağı son grup mücadelesinde hem galibiyet hem de ligde kalma umutlarını sürdürmek istiyor. Ancak Türkiye'nin kaderini yalnızca kendi karşılaşmasının sonucu belirlemeyecek. Sırbistan ve Çekya'nın da gruplarındaki performansları küme düşme hesaplarında belirleyici olacak. Peki, Türkiye Fransa'yı yenerse veya berabere kalırsa A Ligi'nde kalabilecek mi? İşte 2026 UEFA Uluslar Ligi güncel puan durumu ve Türkiye'nin önündeki senaryolar...
MİLLİ TAKIM PUAN DURUMU: TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta son maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:
Sıra Takım O P
1 Fransa 6 13
2 Belçika 6 12
3 İtalya 6 10
4 Türkiye 6 0
Türkiye, grupta oynadığı 5 karşılaşmanın tamamını kaybetti. Milliler sırasıyla Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1, Belçika'ya 3-0, İtalya'ya 3-1 ve Belçika'ya 2-1 mağlup oldu.
TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ'NDEN ELENDİ Mİ?
A Milli Takım'ın grupta son sırada yer alması, organizasyondan tamamen elendiği anlamına gelmiyor. Ancak Türkiye'nin grupta dördüncü sırayı tamamlaması kesinleşti.
- Sırbistan kazanır veya berabere kalırsa Türkiye'nin doğrudan düşme ihtimali devam edecek.
- Sırbistan 1, 2 veya 3 farklı mağlup olursa averaj bakımından Türkiye'nin önünde kalacak.
- Sırbistan 5 veya daha farklı mağlup olursa Türkiye, Sırbistan'ı geride bırakarak play-off sıralamasına çıkabilecek.
- Sırbistan'ın 4 farklı mağlubiyetinde ise eşitlik bozma kriterleri belirleyici olacak.
Sonuç: Türkiye henüz kesin olarak B Ligi'ne düşmedi ancak şu anki tabloya göre doğrudan düşme hattında. Sırbistan'ın Yunanistan karşısında ağır bir mağlubiyet alması gerekiyor. Aksi durumda milliler gelecek Uluslar Ligi sezonunda B Ligi'nde mücadele edecek.
TÜRKİYE A LİGİ'NDE NASIL KALIR?
Türkiye'nin önündeki en önemli hedef, gruplarını son sırada tamamlayan takımlar arasında ilk ikiye girmek. Bunun için Fransa karşısında alınacak puan veya puanlar büyük önem taşıyor.
Son maçlar öncesinde diğer grupların son sıralarındaki takımların durumu şöyle:
Takım Puan Averaj
Galler 3 -5
Sırbistan 0 -7
Türkiye 0 -10
Çekya 0 -10
Bu tabloya göre Türkiye, şu an son sıradaki takımların karşılaştırmasında doğrudan küme düşme bölgesinde bulunuyor. Fransa karşısında alınacak puan, millilerin sıralamadaki yerini değiştirebilir.
TÜRKİYE FRANSA'YI YENERSE NE OLUR?
A Milli Takım, Fransa deplasmanında kazanması halinde puanını 3'e yükseltecek. Bu sonuçla Türkiye, son sıradaki takımlar arasında önemli bir avantaj elde ederek doğrudan küme düşme ihtimalini ortadan kaldırabilecek.
Ancak millilerin A Ligi'nde kalması doğrudan garanti olmayacak. Türkiye, bu senaryoda B Ligi'nden gelecek takımlarla çift maç üzerinden oynanacak A/B Ligi play-off mücadelesine katılma hakkı elde edebilecek.
TÜRKİYE FRANSA İLE BERABERE KALIRSA NE OLUR?
Türkiye'nin Fransa karşısında beraberlik alması durumunda puanı 1'e yükselecek. Bu sonuç da millilerin son sıradaki takımlar arasındaki sıralamasında avantaj sağlaması açısından kritik olacak.
Beraberlik halinde de Türkiye'nin A Ligi'nde kalma ihtimali devam edecek ve play-off yoluyla ligde kalma şansı doğacak.
TÜRKİYE FRANSA'YA YENİLİRSE NE OLUR?
Türkiye'nin Fransa karşısında mağlup olması halinde grubu 0 puanla tamamlayacak. Bu durumda millilerin diğer grupların sonuncuları arasındaki sıralaması belirleyici olacak.
Mevcut puan ve averaj tablosunda Sırbistan Türkiye'nin önünde bulunurken Çekya ile puan ve averaj eşitliği söz konusu. Türkiye'nin mağlubiyet alması halinde doğrudan B Ligi'ne düşme riski oldukça yüksek olacak.