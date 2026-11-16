TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ'NDEN ELENDİ Mİ?

A Milli Takım'ın grupta son sırada yer alması, organizasyondan tamamen elendiği anlamına gelmiyor. Ancak Türkiye'nin grupta dördüncü sırayı tamamlaması kesinleşti.

- Sırbistan kazanır veya berabere kalırsa Türkiye'nin doğrudan düşme ihtimali devam edecek.

- Sırbistan 1, 2 veya 3 farklı mağlup olursa averaj bakımından Türkiye'nin önünde kalacak.

- Sırbistan 5 veya daha farklı mağlup olursa Türkiye, Sırbistan'ı geride bırakarak play-off sıralamasına çıkabilecek.

- Sırbistan'ın 4 farklı mağlubiyetinde ise eşitlik bozma kriterleri belirleyici olacak.

Sonuç: Türkiye henüz kesin olarak B Ligi'ne düşmedi ancak şu anki tabloya göre doğrudan düşme hattında. Sırbistan'ın Yunanistan karşısında ağır bir mağlubiyet alması gerekiyor. Aksi durumda milliler gelecek Uluslar Ligi sezonunda B Ligi'nde mücadele edecek.