MİLLİ TAKIM PUAN DURUMU: Türkiye Uluslar A Ligi 1. Grup'ta kaçıncı sırada, puanı kaç? A Milli Takım'ın grubunda güncel puan tablosu
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından gözler grup puan tablosuna çevrildi. Kritik mücadeleden puan çıkaramayan ay-yıldızlı ekibin gruptaki sıralaması ve ligdeki geleceği futbolseverlerin gündemine geldi. 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye'nin son karşılaşma sonrasındaki puan durumu merak edilirken, millilerin kümede kalma ve B Ligi'ne düşme ihtimalleri de araştırılmaya başlandı. İşte Belçika yenilgisi sonrası Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi güncel puan durumu ve grup sıralaması...
Belçika ile oynadığı mücadeleden 2-1'lik yenilgiyle ayrılan A Milli Futbol Takımı'nda, karşılaşmanın ardından grup hesapları yeniden gündeme geldi. UEFA Uluslar Ligi'nde istediği sonucu elde edemeyen millilerin puan tablosundaki yeri ve kalan maçlarda karşılaşacağı ihtimaller merak ediliyor. A Ligi 1. Grup'taki mücadelesini sürdüren Türkiye'nin son yenilgiyle birlikte kaçıncı sırada bulunduğu, topladığı puan ve B Ligi'ne düşme tehlikesi futbolseverlerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte Belçika karşılaşmasının ardından oluşan güncel puan tablosu ve Türkiye'nin gruptaki son durumu...
MİLLİ TAKIM ULUSLAR A LİGİ PUAN DURUMU
İzmir'de oynanan kritik mücadelede Belçika karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan A Milli Futbol Takımı, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın tamamlanmasıyla birlikte UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki puan tablosu da güncellendi.
Bu sonuçla henüz puan kazanamayan ay-yıldızlılar grubun son basamağında kalırken, Belçika hanesine 3 puan daha yazdırarak toplam puanını 9'a yükseltti. Belçika yenilgisinin ardından oluşan puan sıralaması şöyle:
1- İtalya: 10 puan
2- Fransa: 10 puan
3- Belçika: 9 puan
4- Türkiye: 0 puan
TÜRKİYE'NİN B LİGİ'NE DÜŞME TEHLİKESİ VAR MI?
A Milli Futbol Takımı'nın Belçika karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne düşme ihtimali gündeme geldi. A Ligi 1. Grup'ta son sırada bulunan Türkiye, grubunu dördüncü tamamlamayı garantiledi. Ancak ay-yıldızlı ekibin doğrudan küme düşüp düşmeyeceği, diğer gruplardaki son sıralamalara göre netleşecek.
UEFA'nın formatına göre dört grubun en düşük puanlı iki dördüncüsü doğrudan B Ligi'ne düşerken, diğer iki takım A/B Ligi play-off karşılaşmalarında mücadele edecek. Bu nedenle Türkiye'nin ligde kalma durumu, diğer gruplardaki sonuçların ardından kesinlik kazanacak.