Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi MİLLİ TAKIM PUAN DURUMU: Türkiye Uluslar A Ligi 1. Grup'ta kaçıncı sırada, puanı kaç? A Milli Takım'ın grubunda güncel puan tablosu

        MİLLİ TAKIM PUAN DURUMU: Türkiye Uluslar A Ligi 1. Grup'ta kaçıncı sırada, puanı kaç? A Milli Takım'ın grubunda güncel puan tablosu

        A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından gözler grup puan tablosuna çevrildi. Kritik mücadeleden puan çıkaramayan ay-yıldızlı ekibin gruptaki sıralaması ve ligdeki geleceği futbolseverlerin gündemine geldi. 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye'nin son karşılaşma sonrasındaki puan durumu merak edilirken, millilerin kümede kalma ve B Ligi'ne düşme ihtimalleri de araştırılmaya başlandı. İşte Belçika yenilgisi sonrası Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi güncel puan durumu ve grup sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 11:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Belçika ile oynadığı mücadeleden 2-1'lik yenilgiyle ayrılan A Milli Futbol Takımı'nda, karşılaşmanın ardından grup hesapları yeniden gündeme geldi. UEFA Uluslar Ligi'nde istediği sonucu elde edemeyen millilerin puan tablosundaki yeri ve kalan maçlarda karşılaşacağı ihtimaller merak ediliyor. A Ligi 1. Grup'taki mücadelesini sürdüren Türkiye'nin son yenilgiyle birlikte kaçıncı sırada bulunduğu, topladığı puan ve B Ligi'ne düşme tehlikesi futbolseverlerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte Belçika karşılaşmasının ardından oluşan güncel puan tablosu ve Türkiye'nin gruptaki son durumu...

        2

        MİLLİ TAKIM ULUSLAR A LİGİ PUAN DURUMU

        İzmir'de oynanan kritik mücadelede Belçika karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan A Milli Futbol Takımı, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın tamamlanmasıyla birlikte UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki puan tablosu da güncellendi.

        3

        Bu sonuçla henüz puan kazanamayan ay-yıldızlılar grubun son basamağında kalırken, Belçika hanesine 3 puan daha yazdırarak toplam puanını 9'a yükseltti. Belçika yenilgisinin ardından oluşan puan sıralaması şöyle:

        1- İtalya: 10 puan

        2- Fransa: 10 puan

        3- Belçika: 9 puan

        4- Türkiye: 0 puan

        4

        TÜRKİYE'NİN B LİGİ'NE DÜŞME TEHLİKESİ VAR MI?

        A Milli Futbol Takımı'nın Belçika karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne düşme ihtimali gündeme geldi. A Ligi 1. Grup'ta son sırada bulunan Türkiye, grubunu dördüncü tamamlamayı garantiledi. Ancak ay-yıldızlı ekibin doğrudan küme düşüp düşmeyeceği, diğer gruplardaki son sıralamalara göre netleşecek.

        UEFA'nın formatına göre dört grubun en düşük puanlı iki dördüncüsü doğrudan B Ligi'ne düşerken, diğer iki takım A/B Ligi play-off karşılaşmalarında mücadele edecek. Bu nedenle Türkiye'nin ligde kalma durumu, diğer gruplardaki sonuçların ardından kesinlik kazanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Arda Güler övgülerle nasıl başa çıkıyor? "Bizim çocuklar kaldırımda yetişen çiçekler"

        Arda Güler'e Mourinho, Sergen Yalçın ve Courtois'dan gelen övgülerin genç yıldız üzerindeki etkisi stüdyoda tartışılıyor. Real Madrid'in Arda'ya kattıkları, övgünün yarattığı beklenti ve baskı, fiziksel gelişim süreci ve Türk futbolundaki altyapı eksiklikleri konuşuluyor: Yetersiz imkanlar, beslenme...
        #Milli Takım
        #a milli takım
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hızı saatte 90 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına
        Hızı saatte 90 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Şef mutfağı sözlüğü
        Şef mutfağı sözlüğü
        "GLP-1 iğneleri zayıflama ilacı değil, reçetesiz satılmamalı"
        "GLP-1 iğneleri zayıflama ilacı değil, reçetesiz satılmamalı"
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"