MÜHENDİSLİK TABAN PUANLARI 2026 VE BAŞARI SIRALAMALARI: Üniversitelere göre Mühendislik Fakültesi taban puanları açıklandı mı?
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih maratonu başlıyor. Sayısal puan türüyle öğrenci kabul eden mühendislik bölümü de en çok araştırılan programlar arasında yer alıyor. Adaylar, tercih listelerini oluştururken geçen yılın taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini inceleyerek daha bilinçli seçim yapmayı hedefliyor. Geçmiş yerleştirme verileri, bu yılın tercih sürecinde önemli bir referans niteliği taşıyor. İşte mühendislik taban puanları...
Üniversite tercih dönemine sayılı günler kala mühendislik taban puanları ve başarı sıralamaları adayların gündemindeki yerini aldı. Devlet ve vakıf üniversitelerinde yer alan programların geçen yıl oluşan taban puanları ile kontenjan verileri, 2026 YKS tercihlerini şekillendirecek en önemli kriterler arasında bulunuyor. Tercih yapacak adaylar, puan ve sıralamalarını önceki yılın yerleştirme sonuçlarıyla karşılaştırarak kendileri için en uygun üniversiteleri belirlemeye hazırlanıyor. İşte bilgiler...
MÜHENDİSLİK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2026 AÇIKLANDI MI?
2026 yılına ait Mühendislik Fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz kesinleşmedi. Söz konusu veriler, ÖSYM tarafından yürütülen YKS tercih işlemlerinin tamamlanmasının ve yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yayımlanacak.
Bu süreçle birlikte üniversitelerin Mühendislik Fakültelerine ait oluşan en düşük yerleştirme puanları, başarı sıralamaları ve doluluk oranları da netlik kazanacak. Adaylar tercih döneminde ise geçtiğimiz yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alarak tercih listelerini oluşturabilecek.