MÜHENDİSLİK TABAN PUANLARI 2026 VE BAŞARI SIRALAMALARI: Üniversitelere göre Mühendislik Fakültesi taban puanları açıklandı mı?

Üniversite tercih dönemine sayılı günler kala mühendislik taban puanları ve başarı sıralamaları adayların gündemindeki yerini aldı. Devlet ve vakıf üniversitelerinde yer alan programların geçen yıl oluşan taban puanları ile kontenjan verileri, 2026 YKS tercihlerini şekillendirecek en önemli kriterler arasında bulunuyor. Tercih yapacak adaylar, puan ve sıralamalarını önceki yılın yerleştirme sonuçlarıyla karşılaştırarak kendileri için en uygun üniversiteleri belirlemeye hazırlanıyor. İşte bilgiler...