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        Haberler Bilgi Magazin MUHTEMEL AŞK KONUSU | Show TV'nin yeni dizisi Muhtemel Aşk konusu nedir, oyuncuları kimler, yeni bölüm ne zaman? Muhtemel Aşk 2. bölümde neler oldu?

        MUHTEMEL AŞK KONUSU | Show TV'nin yeni dizisi Muhtemel Aşk konusu nedir, oyuncuları kimler, yeni bölüm ne zaman?

        SHOW TV'nin yeni yapımlarından Muhtemel Aşk, perşembe akşamı yayınlanan 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Ekin Koç, Ayça Ayşin Turan ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı dizi, yayın hayatına hızlı bir giriş yaptı. Renkli dünyası, hareketli hikayesi ve eğlenceli karakterleriyle dikkat çeken Muhtemel Aşk, kısa sürede ekran başındaki izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlar arasında yerini aldı. Peki, Muhtemel Aşk dizisinin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var, 2. bölümde neler oldu? İşte diziye dair merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 11:37 Güncelleme:
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        SHOW TV ekranlarının yeni dizisi Muhtemel Aşk, 25 Haziran Perşembe akşamı yayınlanan ikinci bölümüyle izleyicilerle buluştu. Ekin Koç, Ayça Ayşin Turan ve Feyyaz Şerifoğlu’nu başrollerinde bir araya getiren yapım, kısa sürede dikkat çeken diziler arasına girdi. Dinamik anlatımı, renkli sahneleri ve izleyiciye keyifli bir seyir deneyimi sunan karakterleriyle öne çıkan Muhtemel Aşk, yeni bölümleriyle merak uyandırmaya devam ediyor. Peki, Muhtemel Aşk’ın konusu nedir, oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor ve dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte Muhtemel Aşk hakkında merak edilen ayrıntılar...

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        MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

        30’lu yaşlarında, kariyer basamaklarını kendi emeğiyle tırmanan Defne, annesinin ona öğrettiği gibi hayatını hep kendi ayakları üzerinde kurmuştur. Güçlü, kontrollü ve alıştığı düzenden vazgeçmeyen Defne, bir gün aslında ne kadar yorulduğunu ve yalnızlaştığını fark eder. Belki de artık hayatında ilk kez gerçekten âşık olmanın zamanı gelmiştir.

        Ancak karşısına çıkan iki adam, her şeyi altüst edecektir. Kadir’in doğrudan ve sarsıcı tavrı ile Tolga’nın dengeleri değiştiren oyunları arasında kalan Defne için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Yanlış anlaşılmalar, kıskançlıklar, meydan okumalar ve kaçtıkça büyüyen bir çekim; izleyiciyi tutkulu bir aşk hikâyesinin içine çekecek.

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        MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        Başrolleri Ekin Koç, Ayça Ayşin Turan ve Feyyaz Şerifoğlu paylaştığı dizinin kadrosunda ayrıca Hayal Köseoğlu, Evrim Doğan, Cansel Elçin, Melisa Berberoğlu, Müge Bayramoğlu, Selen Domaç, Melis Minkari ve Özgür Berber yer alıyor.

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        MUHTEMEL AŞK 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Muhtemel Aşk'ın 2. Bölümünde; Defne, bir anlık panikle söylediği yalanın bedelini ödemeye başlar. Şimdi önünde neredeyse imkânsız bir görev vardır: Birbirine tahammül bile edemeyen Kadir ve Tolga’yı aynı projede buluşturmak. Kadir’i ikna etmek için peşinden çiftliğine kadar giden Defne, onun hiç bilmediği yönleriyle karşılaşır. Tolga ise Defne’ye yakınlaşmak için her fırsatı değerlendirmektedir.

        Ancak Defne’nin hayatındaki asıl sorun aşk değil, kapıya dayanan borçlar ve dağılmak üzere olan hukuk bürosudur. Tam her şeyin bittiğini düşündüğü anda beklenmedik bir gelişme Defne’ye yeniden umut verir. Fakat gecenin sonunda karşısına çıkan sürpriz, yalnızca planlarını değil, kalbini de altüst edecektir.

        MUHTEMEL AŞK 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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