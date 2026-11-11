ÖGG SINAV SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ: 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG sınav sonuç sorgulama ekranı...
123. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavını tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. Özel güvenlik alanında görev almak isteyen binlerce kişi, sınavda doğru yanıtladıkları soruların ardından başarı durumlarını ne zaman öğrenebileceklerini merak ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılacak duyurunun ardından sınav sonuçlarına kurumun resmi sorgulama sistemi üzerinden ulaşılabilecek. Adaylar, sonuç ekranının erişime açılacağı tarihi ve sorgulama işleminin nasıl gerçekleştirileceğini araştırmayı sürdürüyor. Peki, 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar hangi ekran üzerinden görüntülenecek? İşte sonuç tarihine ve sorgulama adımlarına ilişkin merak edilenler...
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavına katılan adaylar için şimdi gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Özel güvenlik sektöründe çalışabilmek amacıyla sınava giren binlerce aday, sınav performanslarını ve başarılı olup olmadıklarını öğrenmek için Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) gelecek resmi açıklamayı bekliyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, başarı durumlarını EGM'nin resmi internet sistemi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek. Sınav sonuçlarının hangi tarihte duyurulacağı ve sonuçlara nereden erişileceği ise araştırılan konuların başında geliyor. Peki, 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları hangi gün açıklanacak? Sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilecek? İşte adayların merak ettiği tüm ayrıntılar...
123. DÖNEM ÖGG SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI!
24 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen 123. Dönem ÖGG sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 27 Ekim'de adaylarla paylaşıldı.
Sınav kılavuzunda yer alan takvime göre, yazılı sınav sorularına yapılan itirazların sonuçları 6 Kasım 2026 Cuma günü duyuruldu.
123. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından açıklanan 2026 yılı sınav takvimine göre ise 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları 13 Kasım 2026 Cuma günü ilan edilecek.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
ÖGG sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adaylar, puan bilgilerini Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuç sorgulama ekranına giriş yapan adaylar, T.C. kimlik numaralarını ve ekranda yer alan güvenlik kodunu ilgili alanlara yazarak sınavda aldıkları puanları öğrenebilecek.
EGM 123. DÖNEM ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN