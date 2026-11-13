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        Haberler Bilgi ÖGG SINAV SONUÇLARI 2026 SORGULAMA EKRANI | EGM 123. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        ÖGG SINAV SONUÇLARI 2026 SORGULAMA EKRANI | EGM 123. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        ÖGG sınav sonuçları için beklenen tarih geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi sınavına katılan adaylar, 13 Kasım 2026 Cuma günü ÖGG sınav sonuçları duyurusunu takip ediyor. Peki, 123. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, özel güvenlik sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte, ÖGG sınav sonuçları 2026 sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 10:25 Güncelleme:
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        ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı, 24 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen özel güvenlik sınavının ardından araştırılmaya başlandı. ÖGG sınavına katılan adaylar, 13 Kasım Cuma günü açıklanması beklenen sonuçlar için Emniyet Genel Müdürlüğünden gelecek duyuruya odaklandı. Temel eğitim ve yenileme sınavı adayları, T.C. kimlik numaralarıyla puanlarını öğrenebilecek. Peki, 123. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama işlemi nereden yapılır? İşte, 2026 ÖGG sınav sonuçlarına ilişkin detaylar…

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        ÖGG SINAV SONUÇLARI 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının sınav takvimine göre 123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları 13 Kasım 2026 Cuma günü açıklanacak.

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        123. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NEREDEN SORGULANIR?

        24 Ekim'de yapılan sınavın ardından adaylar, sonuç duyurusunu EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden takip ediyor. Sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonuçları ve itiraz değerlendirmelerine ilişkin duyurular Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının internet sayfasında yayımlanacak. Adaylar, yayımlanacak sonuç ekranında T.C. kimlik numaralarıyla sınav sonuçlarına ulaşabilecek.

        2026 ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

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        ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        123. dönem özel güvenlik sınavında adaylara 100 çoktan seçmeli soru yöneltildi. Her soru bir puan değerinde kabul edilerek değerlendirme 100 puan üzerinden yapılıyor. Silah farkı sınavına katılan adaylara ise silah bilgisi alanında 25 çoktan seçmeli soru soruldu. Bu bölümde her soru iki puan üzerinden değerlendirilerek toplam 50 puanlık sonuç hesaplanıyor.

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        Adaylar, sınavda verdikleri cevapları yayımlanan soru ve cevap anahtarlarıyla karşılaştırarak tahmini puanlarını hesaplayabiliyor. Kesin başarı durumu ise EGM tarafından ilan edilen resmi sınav sonuçlarıyla belli olacak.

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        ÖGG SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

        ÖGG sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından değerlendirmeye itiraz etmek isteyen adayların, EGM tarafından belirlenen başvuru takvimini takip etmesi gerekiyor. Sınav soruları, cevap anahtarları, sonuçlar ve itiraz değerlendirmelerine ilişkin duyurular Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının resmi internet sayfasından yayımlanacak.

        Adayların özel güvenlik sınav sonuçlarına itiraz sürecinde başvuru tarihlerini ve koşullarını resmi duyurudan kontrol etmesi önem taşıyor.

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        #ÖGG
        #güvenlik
        #sınav sonuçları
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