Öğretmenler günü ne zaman? 24 Kasım öğretmenler günü resmi tatil mi, okullar açık mı, hangi güne denk geliyor?
Öğretmenler Günü için geri sayım sürerken 24 Kasım'da okulların açık olup olmayacağı öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin gündemine yerleşti. Türkiye genelinde öğretmenlerin emeklerinin çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanacağı bu anlamlı gün öncesinde derslerin işlenip işlenmeyeceği araştırılıyor. 2026 yılında 24 Kasım'ın hafta içine denk gelmesiyle birlikte okullarda tatil veya yarım gün uygulaması olup olmayacağı da merak ediliyor. Peki, 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi, okullar açık mı? Öğretmenler Günü'nde ders yapılacak mı, 2026 yılında 24 Kasım haftanın hangi gününe denk geliyor?
Kasım ayının sonuna yaklaşılırken milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün tatil olup olmadığı sorusu yer alıyor. Öğretmenlerin toplumdaki yeri ve öneminin çeşitli etkinliklerle vurgulandığı bu özel gün için hazırlıklar devam ederken okullardaki eğitim programının nasıl uygulanacağı da araştırılıyor. Özellikle 24 Kasım 2026'nın salı gününe denk gelmesi, derslere ara verilip verilmeyeceği ve yarım gün tatil yapılıp yapılmayacağı konusunda merak uyandırıyor. Peki, Öğretmenler Günü'nde okullar tatil edilecek mi? 24 Kasım resmi tatil sayılıyor mu, öğrenciler derslere katılacak mı?
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?
24 Kasım Öğretmenler Günü, Türkiye'de kutlanan özel günler arasında bulunmasına rağmen resmi tatil statüsünde değerlendirilmiyor. Ulusal bayram ve genel tatilleri düzenleyen 2429 sayılı Kanun'da bu tarihe yönelik herhangi bir tatil hakkı tanımlanmıyor.
Dolayısıyla 24 Kasım 2026 Salı günü okullarda, kamu kurumlarında ve özel sektörde olağan mesai düzeni uygulanacak. Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenecek tören ve etkinlikler ise ilgili kurumların programına göre gerçekleştirilecek.
BU YIL 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Öğretmenler Günü, 2026 yılında haftanın ikinci iş günü olan 24 Kasım Salı günü kutlanacak. Her yıl aynı tarihte gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında bu yıl da okullarda öğretmenlere yönelik çeşitli etkinlik ve programların düzenlenmesi bekleniyor.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE OKULLAR TATİL Mİ?
24 Kasım 2026 Salı günü tüm kademelerdeki okullarda eğitim öğretim süreci normal seyrinde devam edecek. Öğretmenler Günü'nün resmi tatil olarak kabul edilmemesi nedeniyle ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler yapılacak.
Öğrenciler, 16-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek birinci dönem ara tatilinin ardından 23 Kasım Pazartesi günü yeniden sınıflarına dönecek. Böylece ara tatilin sona ermesinin hemen ardından gelen Öğretmenler Günü'nde de okullarda ders zili çalacak.