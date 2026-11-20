Kasım ayının sonuna yaklaşılırken milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün tatil olup olmadığı sorusu yer alıyor. Öğretmenlerin toplumdaki yeri ve öneminin çeşitli etkinliklerle vurgulandığı bu özel gün için hazırlıklar devam ederken okullardaki eğitim programının nasıl uygulanacağı da araştırılıyor. Özellikle 24 Kasım 2026'nın salı gününe denk gelmesi, derslere ara verilip verilmeyeceği ve yarım gün tatil yapılıp yapılmayacağı konusunda merak uyandırıyor. Peki, Öğretmenler Günü'nde okullar tatil edilecek mi? 24 Kasım resmi tatil sayılıyor mu, öğrenciler derslere katılacak mı?