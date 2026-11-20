OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2026 Kasım ara tatili ne zaman bitiyor, yarıyıl tatili hangi tarihte?
Okulların açılış tarihi 2026, Kasım ara tatilinin sona ermesine yaklaşılmasıyla milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. 2026-2027 MEB tatil takvimini takip eden öğrenciler, kasım ara tatilinin kaç gün süreceğini, okulların hangi gün açılacağını ve yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, kasım ara tatili ne zaman bitiyor, okulların açılmasına kaç gün kaldı? İşte, okul ara ve yarıyıl tatili tarihleri takvimi...
2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında öğrencilerin ilk ara tatilinin sonuna gelindi. Kasım ayında verilen kısa molanın ardından eğitim öğretim süreci yeniden devam edecek. Öğrenciler ve veliler, kasım ara tatilinin bitiş tarihinin yanı sıra sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatilinin başlangıç ve bitiş tarihlerini araştırıyor. İşte, MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi ile okulların açılış tarihi...
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR, OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başladı ve 20 Kasım Cuma günü sona eriyor. Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler toplam 9 günlük tatil yapıyor.
Ara tatilin tamamlanmasının ardından öğrenciler, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü okullarda yeniden ders başı yapacak. Böylece birinci dönem eğitim öğretim süreci kaldığı yerden devam edecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, karnelerini aldıktan sonra yarıyıl tatiline çıkacak.
MEB takvimine göre yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler yaklaşık iki haftalık sömestr tatili yapacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatili mart ayında yapılacak. MEB çalışma takvimine göre ikinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.
Hafta sonlarının da eklenmesiyle ikinci dönem ara tatili 9 gün sürecek. Öğrenciler, tatilin ardından 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. Eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler yaz tatiline çıkacak ve 2026-2027 eğitim öğretim yılı tamamlanmış olacak.