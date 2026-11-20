KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR, OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başladı ve 20 Kasım Cuma günü sona eriyor. Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler toplam 9 günlük tatil yapıyor.

Ara tatilin tamamlanmasının ardından öğrenciler, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü okullarda yeniden ders başı yapacak. Böylece birinci dönem eğitim öğretim süreci kaldığı yerden devam edecek.