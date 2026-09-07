Okullar ne zaman açılıyor 2026? Uyum haftası başladı! 7 Eylül Pazartesi bugün ders var mı?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için geri sayım sona ererken, özellikle ilk kez okula başlayacak öğrenciler için uyum süreci bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler, 7-11 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimlerine katılacak. Okullar ne zaman açılıyor 2026, bugün ders var mı? araştırmaları hız kazanırken gözler okulların açılacağı tarihe çevrildi. Peki, 7 Eylül’de bugün okullar açıldı mı, ders var mı?