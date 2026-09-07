Okullar ne zaman açılıyor 2026? Uyum haftası başladı! 7 Eylül Pazartesi bugün ders var mı?
2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okulların açılış tarihi öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası 7 Eylül'de başlıyor. Diğer kademelerde öğrencilerin ders başı yapacağı tarih merak konusu oldu. Peki, Okullar ne zaman açılıyor 2026? İşte, Yeni eğitim öğretim döneminde okulların açılacağı tarih…
2026-2027 eğitim öğretim yılı için geri sayım sona ererken, özellikle ilk kez okula başlayacak öğrenciler için uyum süreci bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler, 7-11 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimlerine katılacak. Okullar ne zaman açılıyor 2026, bugün ders var mı? araştırmaları hız kazanırken gözler okulların açılacağı tarihe çevrildi. Peki, 7 Eylül’de bugün okullar açıldı mı, ders var mı?
7 EYLÜL'DE OKULLAR AÇILDI MI, DERS VAR MI?
7 Eylül Pazartesi günü tüm öğrenciler için normal ders dönemi başlamadı. Bugün okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri başladı.
Uyum haftası 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Bu süreçte öğrencilerin okula, öğretmenlerine, arkadaşlarına ve yeni eğitim ortamına alışmaları hedefleniyor.
UYUM HAFTASI HANGİ SINIFLAR İÇİN?
Uyum eğitimleri okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencileri kapsıyor. Ayrıca ortaokul 5. sınıf öğrencileri ile liselerin hazırlık ve 9. sınıflarında yeni eğitim ortamına geçişi kolaylaştırmak amacıyla rehberlik ve uyum çalışmaları yapılacak.
UYUM HAFTASINDA VELİLERİN KATILIMI PLANLANIYOR
MEB'in uyum programında aile katılımı da öne çıkıyor. 7-11 Eylül tarihleri arasında okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin velilerinin sürece katılması planlanıyor.
Kamuda çalışan ebeveynlerden biri, talep etmesi halinde çocuğunun kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun olarak 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılabilecek.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR 2026?
2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Böylece uyum haftasının ardından diğer sınıf kademelerinde de yeni eğitim öğretim yılı başlayacak.
Birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri arasında yapılacak.
MEB 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ
1. dönem ara tatili: 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak.
Yarıyıl Tatili: 22 Ocak 2027 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla 1. dönem sona erecek ve yarıyıl tatili başlayacak. İkinci dönem ders zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden çalacak.
2. dönem ara tatili: 2026-2027 eğitim öğretim yılında ikinci ara tatil 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Ara tatilin ardından 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapılacak.