OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI? Ara tatil ne zaman bitiyor, okullar hangi gün açılacak? MEB 2026-2027 ara tatil takvimi

Öğrencilerin yoğun ders temposuna kısa bir ara verdiği Kasım tatilinde geri sayım başladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dinlenme dönemine 13 Kasım Cuma günü çıkan yaklaşık 17 milyon öğrenci, hafta sonlarıyla beraber 9 günlük tatilin keyfini çıkarıyor. Tatil süresinin tamamlanmasına az bir zaman kalırken eğitim hayatının yeniden başlayacağı tarih de merak konusu oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak, birinci ara tatil hangi gün bitecek, öğrenciler hangi tarihte yeniden sınıflarına dönecek? İşte merak edilen takvim detayları...