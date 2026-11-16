OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI? Ara tatil ne zaman bitiyor, okullar hangi gün açılacak? MEB 2026-2027 ara tatil takvimi
Kasım ara tatilinin başlamasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, tatilin ardından okulların yeniden açılacağı tarihi gündemlerine aldı. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 17 milyon öğrenci, 13 Kasım Cuma günü derslere kısa bir mola vererek dinlenme sürecine başladı. Hafta sonlarının da eklenmesiyle 9 güne ulaşan ara tatilin bitiş tarihi yaklaşırken gözler MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine çevrildi. Öğrenciler ve veliler, "Okullar ne zaman açılacak, Kasım ara tatili hangi gün bitecek, kaç gün kaldı?" sorularını araştırıyor. İşte ara tatilin bitiş tarihi ve okulların açılacağı güne ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...
Öğrencilerin yoğun ders temposuna kısa bir ara verdiği Kasım tatilinde geri sayım başladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dinlenme dönemine 13 Kasım Cuma günü çıkan yaklaşık 17 milyon öğrenci, hafta sonlarıyla beraber 9 günlük tatilin keyfini çıkarıyor. Tatil süresinin tamamlanmasına az bir zaman kalırken eğitim hayatının yeniden başlayacağı tarih de merak konusu oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak, birinci ara tatil hangi gün bitecek, öğrenciler hangi tarihte yeniden sınıflarına dönecek? İşte merak edilen takvim detayları...
ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK, OKULLAR HANGİ GÜN AÇILACAK?
MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre öğrencilerin ilk dönem ara tatili 20 Kasım Cuma günü tamamlanacak. Hafta sonu tatilinin ardından 23 Kasım Pazartesi günü yeniden okul sıralarına dönecek olan öğrenciler, eğitim öğretim faaliyetlerine kaldıkları yerden devam edecek.
Bugün 16 Kasım 2026 itibarıyla okulların yeniden açılmasına 7 gün kaldı.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dönemi, 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak. Karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkacak öğrenciler, 25 Ocak Pazartesi gününden itibaren iki haftalık dinlenme sürecine girecek. Sömestr tatili 5 Şubat 2027 Cuma günü sona ererken öğrenciler, 8 Şubat Pazartesi günü ikinci dönem için yeniden ders başı yapacak.
ÖĞRETMENLERİN KASIM DÖNEMİ SEMİNERLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılının Kasım ayı mesleki çalışma programı, öğretmenler için Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) aracılığıyla çevrim içi olarak düzenlenecek. 16 Kasım Pazartesi günü saat 08.00'de başlayacak seminer içerikleri, 22 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar öğretmenlerin erişimine sunulacak. Bu süre içerisinde öğretmenler, mesleki gelişim çalışmalarını dijital platform üzerinden tamamlayabilecek.
MEB 2026-2027 ÇALIŞMA TAKVİMİ İLE TATİL TARİHLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre tatil tarihleri şöyle:
1. dönem Ara Yatili: 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak.
Yarıyıl Tatili: 22 Ocak 2027 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla 1. dönem sona erecek ve yarıyıl tatili başlayacak. İkinci dönem ders zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden çalacak.
2. dönem Ara Tatili: 2026-2027 eğitim öğretim yılında ikinci ara tatil 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Ara tatilin ardından 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapılacak.
Yaz Tatili: MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre okullarda son ders zili 25 Haziran 2027 Cuma günü çalacak. İkinci dönemin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.