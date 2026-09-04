On Numara sonuçları açıklandı 4 Eylül Cuma! On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı
On Numara sonuçları 4 Eylül 2026 Cuma günü gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Haftanın ikinci On Numara çekilişinde şanslı numaralar noter huzurunda canlı yayında açıklandı. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte kupon sahipleri kazandıran numaraları ve ikramiye dağılımını araştırmaya başladı. On Numara sonuçları Milli Piyango Online'ın resmi sonuç ekranı üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, On Numara sonuçları açıklandı mı, 4 Eylül 2026 On Numara çekilişinde hangi numaralar çıktı? İşte 4 Eylül Cuma On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı...
4 Eylül On Numara sonuçları için beklenen çekiliş tamamlandı ve gözler kazandıran numaralara çevrildi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, çekilişin ardından Milli Piyango Online üzerinden sonuç sorgulaması yapabiliyor. Haftada iki kez gerçekleştirilen On Numara çekilişleri pazartesi ve cuma günleri saat 20.00'de açıklanıyor. 4 Eylül Cuma günü yapılan çekilişin ardından ikramiye kazanan kuponların belirlenmesi için sonuç ekranı takip ediliyor. Resmi sonuç ekranında kazandıran numaralarla birlikte ikramiye dağılımı ve kazanan kişi sayıları da görülebiliyor. Peki, 4 Eylül 2026 On Numara çekiliş sonucu nasıl sorgulanır ve kupon sonucu nereden öğrenilir? İşte 4 Eylül 2026 On Numara sonuçları...
ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI!
4 Eylül 2026 Cuma günü yapılan On Numara çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından kazandıran numaralar ve ikramiye bilgileri Milli Piyango Online'ın On Numara sonuç ekranında yayımlandı. Resmi sonuç ekranından çekiliş tarihini seçerek ilgili çekilişin sonuçlarına ulaşılabiliyor.
4 Eylül 2026 On Numara kazandıran numaraları:
2 - 3 - 4 - 11 - 20 - 24 - 25 - 33 - 37 - 40 - 44
47 - 48 - 53 - 58 - 61 - 63 - 65 - 66 - 73 - 76 - 78
ON NUMARA SONUCU NASIL SORGULANIR?
On Numara sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden kolayca öğrenilebiliyor.
Vatandaşlar kupon veya bilet bilgilerini girerek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını anında sorgulayabiliyor.
ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞİYOR?
On Numara çekilişi, haftada iki gün Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştiriliyor. Çekiliş, noter huzurunda yapıldıktan sonra sonuçlar resmi platformlarda ilan ediliyor.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal!
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.