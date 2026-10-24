Osmaniye'de Deprem! 24 Ekim 2026 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
24 Ekim 2026 Cumartesi günü Türkiye'de ve yakın çevresinde yaşanan depremler, güncel sarsıntı bilgilerini öğrenmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilerle depremlerin büyüklüğü, meydana geldiği bölge ve saat bilgileri anlık olarak takip edilebiliyor. Özellikle bulundukları bölgede sarsıntı hissedenler, "Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde gerçekleşti?" sorularına yanıt arıyor. İşte 24 Ekim 2026 son depremler listesi ve Türkiye genelinde kaydedilen sarsıntılara ilişkin güncel detaylar…
Türkiye'nin farklı noktalarında ve çevre bölgelerde meydana gelen sarsıntılar, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü de merak konusu oldu. Deprem hareketliliğini takip etmek isteyen vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son verileri inceliyor. Gün boyunca kaydedilen depremlerin hangi illerde yaşandığı, şiddeti ve saatine ilişkin bilgiler araştırılırken özellikle hissedilen sarsıntıların merkez üssü merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu, en son deprem nerede meydana geldi? İşte 24 Ekim 2026 tarihli güncel deprem kayıtları ve son sarsıntıların ayrıntıları…
EN SON NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?
Kandilli Rasathanesi ile AFAD, meydana gelen depremleri anlık olarak kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Yayınlanan son depremler listesinde, küçük ya da büyük ölçekli tüm sarsıntılar yer alırken bu veriler sayesinde depremin büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği konum gibi detaylara kolayca ulaşılabiliyor.
Son depremler listesine göre Osmaniye'de 24 Ekim saat 01:16'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
24 EKİM 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
2026-10-24 01:16:23 37.705 36.09917 7.02 ML 3.1 Sumbas (Osmaniye)
2026-10-24 04:47:51 35.07633 31.437 8.76 ML 3.0 Akdeniz - [150.24 km] Gazipaşa (Antalya)
2026-10-24 06:54:33 38.057 37.41733 7.02 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş)
2026-10-24 06:37:49 38.3565 32.0955 6.92 ML 1.5 Ilgın (Konya)
2026-10-24 06:52:30 38.31433 38.21867 7.07 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2026-10-24 07:53:02 35.02433 28.489 12.9 ML 1.7 Akdeniz - [157.89 km] Kaş (Antalya)