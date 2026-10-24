Osmaniye'de Deprem! 24 Ekim 2026 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Türkiye'nin farklı noktalarında ve çevre bölgelerde meydana gelen sarsıntılar, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü de merak konusu oldu. Deprem hareketliliğini takip etmek isteyen vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son verileri inceliyor. Gün boyunca kaydedilen depremlerin hangi illerde yaşandığı, şiddeti ve saatine ilişkin bilgiler araştırılırken özellikle hissedilen sarsıntıların merkez üssü merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu, en son deprem nerede meydana geldi? İşte 24 Ekim 2026 tarihli güncel deprem kayıtları ve son sarsıntıların ayrıntıları…