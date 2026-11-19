ÖSYM YAYINLADI! ALES-3 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: 2026 ALES-3 sınav tarihi ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?
2026 yılının son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES/3) katılacak adaylar için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM'nin yaptığı duyurunun ardından adaylar, sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini öğrenmek üzere belge sorgulama ekranına yöneldi. Sınav hazırlıklarını sürdüren binlerce kişi, giriş belgelerine nasıl ulaşılacağını ve sınavın hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Peki, 2026 ALES/3 ne zaman düzenlenecek, sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınacak? İşte ALES/3 sınavına ilişkin merak edilen detaylar...
Akademik kariyer ve lisansüstü eğitim hedefleyen adayların katılacağı 2026-ALES/3 için sınav giriş yerleri belli oldu. ÖSYM, yılın üçüncü ve son ALES oturumuna ilişkin giriş belgelerini adayların erişimine sundu. Sınav gününün yaklaşmasıyla birlikte başvuru sahipleri, hangi merkezde sınava gireceklerini öğrenmek ve gerekli belgelerini hazırlamak için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, ALES/3 sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır, sınav hangi gün yapılacak ve belge çıktısı nereden alınacak? İşte 2026 ALES/3 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınava ilişkin ayrıntılar...
ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI!
ÖSYM, 2026-ALES/3 sınavına katılacak adayların giriş belgelerini yayımladı. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sınava girecekleri yer bilgisini görüntüleyebilecek ve belgelerinin çıktısını alabilecek.
ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre yılın son ALES oturumu, 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
ALES/3 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ALES/3 sınavının ardından adaylar için ayrı bir tercih dönemi düzenlenmiyor. ALES puanları, lisansüstü eğitim başvurularında ve akademik personel alımlarında kullanılıyor. Adaylar, 29 Kasım 2026'da yapılacak sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin yayımlayacağı başvuru takvimlerini takip edebilecek.
ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre ALES/3 sonuçları 17 Aralık 2026 tarihinde açıklanacak.