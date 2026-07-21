Özgür Özel yeni parti mi kurdu? Gözler Grup Toplantısı konuşmasında! İşte merak edilen sorunun cevabı

ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ Mİ KURDU?

CHP Grup Başkanı Özgür Özel konuşmasına devam ediyor. Ancak bir istifa ve yeni parti açıklaması resmi olarak gelmedi. Olası bir ilan durumunda güncel detayları anında haberimizden sizlerle paylaşacağız.