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        Haberler Bilgi Özgür Özel yeni parti mi kurdu? Gözler Grup Toplantısı konuşmasında! İşte merak edilen sorunun cevabı

        Özgür Özel yeni parti mi kurdu? Gözler Grup Toplantısı konuşmasında! İşte merak edilen sorunun cevabı

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti mi kurdu? Özgür Özel Yeni parti mi kuracak? Cumhuriyet Halk Patisi kurultayı ile ilgili açılan dava sonrasında alınan mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık koltuğundan ayrılan Özgür Özel'in bugünkü CHP Grup Toplantısı'ndaki konuşmasını takip edenler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte "Özgür Özel yeni parti mi kurdu?" sorusunun cevabı ile ilgili ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 13:41 Güncelleme:
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        Özgür Özel yeni parti mi kuruyor? Özgür Özel parti mi kuracak? CHP'deki butlan kararı sonrasında genel başkanlık koltuğundan ayrılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti kurup kurmayacağını merak edenler başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edilen soru ilgili detayları haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

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        ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ Mİ KURDU?

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel konuşmasına devam ediyor. Ancak bir istifa ve yeni parti açıklaması resmi olarak gelmedi. Olası bir ilan durumunda güncel detayları anında haberimizden sizlerle paylaşacağız.

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