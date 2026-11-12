PASTIRMA SICAKLARI BAŞLADI MI? Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Pastırma yazı sıcakları bitti mi, kaç gün sürüyor?

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Pastırma sıcaklarının ne kadar devam edeceği, o yılki basınç sistemlerinin seyrine göre farklılık gösterebiliyor. Genellikle birkaç günlük kısa bir ısınma dönemi şeklinde yaşanan bu süreç, çoğu zaman 3 ila 7 gün arasında sürüyor.

Yüksek basınç koşullarının etkisini koruması halinde ise ılık ve güneşli havalar yaklaşık bir hafta boyunca devam edebiliyor.