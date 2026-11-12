PASTIRMA SICAKLARI BAŞLADI MI? Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Pastırma yazı sıcakları bitti mi, kaç gün sürüyor?
Sonbaharın son dönemine girilmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında yaşanan değişimler, pastırma yazının ne zaman yaşanacağına ilişkin merakı artırdı. Kasım ayında güneşli ve ılık günlerin yeniden görülmesini bekleyen vatandaşlar, 2026 yılı pastırma sıcaklarının tarihlerini araştırmaya başladı. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklarla bilinen bu dönemin ne zaman etkili olacağı ve soğuk havaların başlayıp başlamadığı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 2026 pastırma yazı ne zaman başlayacak, pastırma sıcakları hangi tarihlerde görülecek? İşte merak edilen takvim ve son meteorolojik değerlendirmeler...
Kasım ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıkların yeniden yükselip yükselmeyeceği merak konusu oldu. Sonbaharın serin ve yağışlı günleri etkisini gösterirken, halk arasında pastırma yazı olarak adlandırılan kısa süreli sıcak hava dönemine ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Özellikle 2026 yılında pastırma sıcaklarının hangi günlerde yaşanacağı, bu dönemin başlayıp başlamadığı ve ne kadar süreceği vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, 2026 pastırma yazı ne zaman yaşanacak? Pastırma sıcakları için beklenen tarihler belli oldu mu? İşte konuya ilişkin merak edilenler...
PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN, BAŞLADI MI?
2026 yılında pastırma yazının 25 Ekim ile 15 Kasım tarihleri arasında yaşanması bekleniyor. Kasım ayının ilk günlerinde etkili olan soğuk hava, bu dönemin sona erdiği düşüncesini beraberinde getirse de sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor.
Meteorolojik değerlendirmelere göre Kasım ayının ikinci haftasında bazı bölgelerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkabileceği öngörülüyor. Bu nedenle pastırma sıcaklarının etkisini sürdürüp sürdürmeyeceği yakından takip ediliyor.
PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRÜYOR?
Pastırma sıcaklarının ne kadar devam edeceği, o yılki basınç sistemlerinin seyrine göre farklılık gösterebiliyor. Genellikle birkaç günlük kısa bir ısınma dönemi şeklinde yaşanan bu süreç, çoğu zaman 3 ila 7 gün arasında sürüyor.
Yüksek basınç koşullarının etkisini koruması halinde ise ılık ve güneşli havalar yaklaşık bir hafta boyunca devam edebiliyor.
PASTIRMA SICAKLARI HER BÖLGEDE AYNI HİSSEDİLMİYOR
Pastırma sıcakları Türkiye genelinde aynı tarihlerde ve aynı ölçüde etkili olmayabilir. Marmara ile İç Anadolu’da gündüz saatlerinde daha ılık ve güneşli bir hava öne çıkarken, gece sıcaklıklarında belirgin düşüşler yaşanabilir. Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcak hava koşulları daha uzun süre korunabilir. Doğu Anadolu ve yüksek rakımlı kesimlerde ise geceler serin kalmaya devam ederken gündüz yaşanan sıcaklık artışı daha sınırlı olabilir.
Bu dönemde en dikkat çeken hava özelliği, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının artmasıdır. Öğle saatlerinde yazı andıran bir hava hissedilebilse de sabah erken saatlerde ve akşamları serinlik belirginleşebilir. Özellikle iç ve yüksek kesimlerde gece saatlerinde ayaz etkisi de görülebilir.
PASTIRMA SICAĞI NEDİR, HANGİ HAVA OLAYLARIYLA ORTAYA ÇIKAR?
Pastırma sıcağı, sonbaharın son dönemlerinde kısa süreliğine etkili olan ve hava sıcaklıklarının mevsim ortalamalarının üzerine çıktığı ılık hava dönemine verilen isimdir. Genellikle güneşli, açık ve rüzgarın az olduğu günlerde görülen bu hava olayında gündüz sıcaklıkları yazdan kalma günleri aratmaz. Ancak gece saatlerinde gökyüzünün açık olması nedeniyle sıcaklık hızla düşer ve ayaz etkisini gösterir. Böylece gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkı belirgin hale gelir.
Pastırma sıcağı olarak adlandırılmasının nedeni ise Anadolu'daki geleneksel pastırma yapımına dayanır. Geçmişte etlerin kurutulup hazırlanması için gündüzlerin sıcak ve kuru, gecelerin ise serin ve ayazlı olması elverişli koşullar sağladığından, bu döneme halk arasında pastırma yazı adı verilmiştir.