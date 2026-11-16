2027 yılında Ramazan ayının hangi tarihte başlayacağı, yılın son aylarına yaklaşılmasıyla birlikte en çok araştırılan konular arasına girdi. Oruç ibadetini yerine getirecek milyonlarca kişi, ilk sahur gecesinden Ramazan Bayramı'na kadar uzanan dini günler takvimini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre gelecek yıl Ramazan ayı kış mevsiminde yaşanacak. Bu gelişmeyle birlikte ilk orucun tutulacağı gün, Kadir Gecesi'nin tarihi ve üç gün sürecek bayramın başlangıcı da belli oldu. Peki, 2027 Ramazan ayı hangi gün başlıyor, ilk sahura ne zaman kalkılacak? Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı hangi tarihlerde idrak edilecek? İşte 2027 yılı Ramazan takvimine ilişkin merak edilen tüm detaylar...