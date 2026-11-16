RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ 2027: Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi tarihte tutulacak? Diyanet dini günler takvimi belli oldu!
2026 yılının sonuna yaklaşılırken 2027 Ramazan ayı takvimi de gündemdeki yerini aldı. On bir ayın sultanı Ramazan için hazırlıklarını planlamak isteyen milyonlarca Müslüman, gelecek yıl ilk orucun hangi gün tutulacağını ve sahura ne zaman kalkılacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimiyle birlikte kış aylarına denk gelen Ramazan'ın başlangıcı, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı tarihleri netleşti. Oruç ibadetinin başlayacağı gün ve bayram tatilinin hangi tarihlere rastlayacağı araştırılıyor. Peki, 2027 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk sahur hangi gece yapılacak? Ramazan Bayramı ve Kadir Gecesi hangi günlere denk geliyor? İşte 2027 dini günler takvimine ilişkin ayrıntılar...
2027 yılında Ramazan ayının hangi tarihte başlayacağı, yılın son aylarına yaklaşılmasıyla birlikte en çok araştırılan konular arasına girdi. Oruç ibadetini yerine getirecek milyonlarca kişi, ilk sahur gecesinden Ramazan Bayramı'na kadar uzanan dini günler takvimini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre gelecek yıl Ramazan ayı kış mevsiminde yaşanacak. Bu gelişmeyle birlikte ilk orucun tutulacağı gün, Kadir Gecesi'nin tarihi ve üç gün sürecek bayramın başlangıcı da belli oldu. Peki, 2027 Ramazan ayı hangi gün başlıyor, ilk sahura ne zaman kalkılacak? Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı hangi tarihlerde idrak edilecek? İşte 2027 yılı Ramazan takvimine ilişkin merak edilen tüm detaylar...
2027 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre 2027 Ramazan ayı, 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Müslümanlar, Ramazan’ın ilk orucu için 7 Şubat’ı 8 Şubat’a bağlayan gece ilk sahura kalkacak.
Ramazan ayının başlamasından önce ilk teravih namazı ise 7 Şubat Pazar akşamı kılınacak. Böylece 2027 yılının Ramazan ayı, kış mevsiminde ibadetlerle idrak edilecek.
KADİR GECESİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
Ramazan ayının en önemli gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi’nin 2027 yılı tarihi belli oldu. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve “bin aydan daha hayırlı” olarak nitelendirilen bu mübarek gece, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre 5 Mart 2027 Cuma günü idrak edilecek.
2027 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı dini günler takvimine göre 2027 Ramazan Bayramı’nın tarihleri belli oldu. Ramazan ayının sona ermesiyle başlayacak bayram, 9 Mart Salı günü idrak edilecek.
Üç gün sürecek Ramazan Bayramı’nın ikinci günü 10 Mart Çarşamba, son günü ise 11 Mart Perşembe olacak. Bayram öncesindeki arefe günü ise 8 Mart Pazartesi gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı Arifesi: 8 Mart 2027 Pazartesi
Ramazan Bayramı 1. gün: 9 Mart 2027 Salı
Ramazan Bayramı 2. gün: 10 Mart 2027 Çarşamba
Ramazan Bayramı 3. gün: 11 Mart 2027 Perşembe