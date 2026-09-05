RAMAZAN-I ŞERİF BAŞLANGIÇ TARİHİ: 2027 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Diyanet ile ilk oruç hangi tarihte tutulacak?

KADİR GECESİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Ramazan ayının en önemli gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi’nin 2027 yılı tarihi belli oldu. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve “bin aydan daha hayırlı” olarak nitelendirilen bu mübarek gece, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre 5 Mart 2027 Cuma günü idrak edilecek.