RAMAZAN-I ŞERİF BAŞLANGIÇ TARİHİ: 2027 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Diyanet ile ilk oruç hangi tarihte tutulacak?
2027 Ramazan ayının hangi tarihte başlayacağı, milyonlarca Müslüman tarafından merakla araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre gelecek yıl Ramazan ayı kış mevsiminde idrak edilecek. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, ilk sahur ve ilk iftar tarihinin yanı sıra Kadir Gecesi ile Ramazan Bayramı'nın ne zaman kutlanacağını da öğrenmek istiyor. Diyanet takvimiyle birlikte 2027 Ramazan ayının başlangıç günü, mübarek geceler ve bayram tarihleri belli oldu. İşte 2027 Ramazan ayına dair merak edilen tüm tarihler ve detaylar...
2027 Ramazan ayının başlayacağı tarih, yeni yıl içerisinde ibadetlerini planlamak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı dini günler takvimiyle birlikte ilk sahur ve ilk oruç günü, Kadir Gecesi’nin tarihi ile Ramazan Bayramı’nın ne zaman başlayacağı netlik kazandı. Gelecek yıl Ramazan ayı kış döneminde idrak edilirken, bayram heyecanı ise bahar aylarının başında yaşanacak. İşte 2027 Ramazan ayının başlangıç tarihi, önemli dini günler ve merak edilen takvim bilgileri...
2027 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre 2027 Ramazan ayı, 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Müslümanlar, Ramazan’ın ilk orucu için 7 Şubat’ı 8 Şubat’a bağlayan gece ilk sahura kalkacak.
Ramazan ayının başlamasından önce ilk teravih namazı ise 7 Şubat Pazar akşamı kılınacak. Böylece 2027 yılının Ramazan ayı, kış mevsiminde ibadetlerle idrak edilecek.
KADİR GECESİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
Ramazan ayının en önemli gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi’nin 2027 yılı tarihi belli oldu. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve “bin aydan daha hayırlı” olarak nitelendirilen bu mübarek gece, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre 5 Mart 2027 Cuma günü idrak edilecek.
2027 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı dini günler takvimine göre 2027 Ramazan Bayramı’nın tarihleri belli oldu. Ramazan ayının sona ermesiyle başlayacak bayram, 9 Mart Salı günü idrak edilecek.
Üç gün sürecek Ramazan Bayramı’nın ikinci günü 10 Mart Çarşamba, son günü ise 11 Mart Perşembe olacak. Bayram öncesindeki arefe günü ise 8 Mart Pazartesi gününe denk geliyor.