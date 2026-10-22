UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı sürerken Real Madrid ile RB Leipzig karşı karşıya gelecek. Sahasında oynayacağı mücadelede galibiyet hedefleyen Real Madrid, taraftarının desteğiyle üç puana ulaşmak istiyor. Alman temsilcisi Leipzig ise zorlu deplasmanda puan arayacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluş ve maç saati hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Real Madrid - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Real Madrid-Leipzig maçı izle ekranı...