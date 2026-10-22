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        Haberler Bilgi Spor Real Madrid-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

        Real Madrid-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

        İspanyol devi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Alman temsilcisi RB Leipzig'i sahasında ağırlayacak. Santiago Bernabéu Stadı'nda oynanacak mücadelede iki takım da galibiyet elde etmek için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde Real Madrid- RPLeipzig maçının tarihi, maç saati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Leipzig maçı canlı izle ekranı ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 00:27 Güncelleme:
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı sürerken Real Madrid ile RB Leipzig karşı karşıya gelecek. Sahasında oynayacağı mücadelede galibiyet hedefleyen Real Madrid, taraftarının desteğiyle üç puana ulaşmak istiyor. Alman temsilcisi Leipzig ise zorlu deplasmanda puan arayacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluş ve maç saati hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Real Madrid - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Real Madrid-Leipzig maçı izle ekranı...

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        REAL MADRID - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Real Madrid - RB Leipzig maçı, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 22'de oynanacak. İspanya'nın başkenti Madrid'deki Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. İki takım da lig aşamasında avantaj elde etmek için sahaya çıkacak.

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        REAL MADRID - LEIPZIG MAÇI HANGİ KANALDA?

        Santiago Bernabéu Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele, tabii Spor 1 ekranlarından yayınlanacak.

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        REAL MADRID - LEIPZIG MAÇI CANLI İZLE EKRANI

        Real Madrid - Leipzig maçı canlı izle ekranına ulaşmak isteyen futbolseverler, resmi yayıncı kuruluşun internet sitesi ve dijital platformundaki yayın bilgilerini takip edebilir. Karşılaşma öncesinde takımların ilk 11'leri ve son dakika gelişmeleri de futbol gündeminde öne çıkacak. Şampiyonlar Ligi heyecanını takip etmek isteyen taraftarların resmi yayın seçeneklerini tercih etmesi gerekiyor.

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        ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

        Arda Güler’in karşılaşmanın geniş kadrosunda yer aldığı bildirildi. Milli futbolcunun maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

        MUHTEMEL 11'LER

        Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rüdiger, Militao, Mendy, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe.

        RB Leipzig: Gulacsi, Henrichs, Orban, Lukeba, Raum, Haidara, Seiwald, Simons, Baumgartner, Openda, Sesko.

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