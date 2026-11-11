REGAİP KANDİLİ TARİHİ 2026: Diyanet ile Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili'nde ne oldu, anlam ve önemi nedir?

Müslümanlar için önemli dini zamanlardan biri olan Regaip Kandili'nin 2026 yılında hangi tarihte idrak edileceği araştırılmaya başlandı. Rahmet, bereket ve manevi huzurun ön plana çıktığı üç ayların ilk kandili olarak kabul edilen Regaip Gecesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadet ve dualarla karşılanacak. Kandil hazırlıklarını planlamak isteyen vatandaşlar, gözlerini Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı 2026 dini günler takvimine çevirdi. Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen bu özel gecenin tarihinin yanı sıra Regaip kelimesinin anlamı, gecenin İslam dünyası açısından taşıdığı değer ve bu gecede yaşananlar da merak ediliyor. Peki, Regaip Kandili 2026 yılında hangi gün kutlanacak? Regaip Kandili'nin anlamı ve önemi nedir? İşte merak edilenler...