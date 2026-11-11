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        Haberler Bilgi REGAİP KANDİLİ TARİHİ 2026: Diyanet ile Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili'nde ne oldu, anlam ve önemi nedir?

        REGAİP KANDİLİ TARİHİ 2026: Diyanet ile Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili'nde ne oldu, anlam ve önemi nedir?

        Üç ayların başlangıcına sayılı günler kala, İslam alemi için özel bir yere sahip olan Regaip Kandili'nin 2026 yılı tarihi merak edilmeye başladı. Müslümanlar tarafından ibadet, dua ve manevi hazırlıklarla karşılanan bu mübarek gece, Recep ayının ilk cuma gecesinde idrak ediliyor. Kandil gününü önceden öğrenerek hazırlık yapmak isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı dini günler takvimine yöneliyor. Regaip Kandili'nin hangi tarihte kutlanacağı kadar bu gecenin İslam dinindeki yeri, anlamı ve önemi de araştırılıyor. Peki, 2026 Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? Regaip Kandili'nde ne oldu, bu gecenin fazileti nedir? İşte Diyanet takvimine göre merak edilen tüm bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 17:38 Güncelleme:
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        Müslümanlar için önemli dini zamanlardan biri olan Regaip Kandili'nin 2026 yılında hangi tarihte idrak edileceği araştırılmaya başlandı. Rahmet, bereket ve manevi huzurun ön plana çıktığı üç ayların ilk kandili olarak kabul edilen Regaip Gecesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadet ve dualarla karşılanacak. Kandil hazırlıklarını planlamak isteyen vatandaşlar, gözlerini Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı 2026 dini günler takvimine çevirdi. Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen bu özel gecenin tarihinin yanı sıra Regaip kelimesinin anlamı, gecenin İslam dünyası açısından taşıdığı değer ve bu gecede yaşananlar da merak ediliyor. Peki, Regaip Kandili 2026 yılında hangi gün kutlanacak? Regaip Kandili'nin anlamı ve önemi nedir? İşte merak edilenler...

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        REGAİP KANDİLİ 2026 NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığının 2026 yılı dini günler listesinde yer alan bilgilere göre Regaip Kandili, 10 Aralık 2026 Perşembe günü kutlanacak. Perşembe akşamı başlayarak cuma gününe bağlanacak olan bu özel geceyle birlikte üç ayların ilk ayı Recep de başlamış olacak.

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        REGAİP KANDİLİ'NDE NE OLDU?

        Regaip Kandili, İslam inancında Recep ayının ilk cuma gecesi olarak kabul edilen ve manevi açıdan önem verilen mübarek gecelerden biridir. Regaip kelimesi; rağbet edilen, bol nimet ve ihsan anlamlarını taşır. Bu gece, Müslümanlar tarafından Allah'ın rahmet ve bağışlamasına yönelmek, dua etmek ve ibadetlerle manevi huzura ulaşmak için değerlendirilir.

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        REGAİP KANDİLİ'NİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

        Arapça kökenli Regâib sözcüğü; değer verilen, arzulanan, bol nimet ve ilahi ihsan anlamlarını ifade ediyor. İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Regaip Kandili, Müslümanların manevi yönden kendilerini yenilemelerine, dua ve ibadetlere daha fazla zaman ayırmalarına vesile olan özel geceler arasında bulunuyor. Recep ayının ilk cuma gecesinde idrak edilmesiyle öne çıkan bu mübarek gece, aynı zamanda rahmet ve bereket dönemi olarak görülen üç ayların başlangıcını da simgeliyor.

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        Regaip Kandili'ni ibadetle geçirmek isteyenler Kur'an-ı Kerim okuyabilir, namaz kılabilir, tövbe ve istiğfarda bulunarak Allah'tan af ve mağfiret dileyebilir. Bununla birlikte Diyanet kaynaklarında, Regaip Kandili'ne özel olarak belirlenmiş zorunlu veya sünnet kabul edilen bir ibadet şekli bulunmadığı ifade ediliyor.

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