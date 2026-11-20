Rekor için sahaya çıkıyor! Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor karşısında kulüp tarihine geçecek bir başarıya imza atmak istiyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ligdeki iç saha yenilmezlik serisini sürdürerek yeni bir rekora ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Son 41 iç saha maçında 33 galibiyet ve 8 beraberlik elde eden Galatasaray, taraftarı önünde kaybetmemesi halinde serisini 42 karşılaşmaya çıkaracak. Üst üste dört sezon şampiyonluk yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon da zirve mücadelesini sürdürüyor. Peki, Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? İşte Galatasaray-Samsunspor maçı tarihi ve saati...
Trendyol Süper Lig'de heyecan 12. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Galatasaray, Samsunspor karşısında hem üç puan kazanmak hem de kulüp tarihinin ligdeki en uzun iç saha yenilmezlik serisine ulaşmak istiyor. Sarı-kırmızılı takımın 41 maçlık serisi, karşılaşmayı daha da önemli hale getiriyor. Mücadele öncesinde futbolseverler yayın bilgilerini ve karşılaşmanın oynanacağı stadyumu araştırıyor. Peki, Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? İşte detaylar...
GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Galatasaray-Samsunspor karşılaşması, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.
GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Samsunspor karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Futbolseverler mücadeleyi Digiturk ve TOD platformları üzerinden abonelik kapsamında takip edebilecek. Karşılaşma şifresiz olarak yayınlanmayacak.
GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Galatasaray-Samsunspor maçının oynanacağı stadyumda değişikliğe gidildi. Normal şartlarda RAMS Park'ta oynanması planlanan mücadele, zemindeki bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alındı.
Galatasaray'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını Başakşehir'de destekleyecek.
GALATASARAY 42 MAÇLIK YENİLMEZLİK REKORU İÇİN SAHADA!
Galatasaray, Samsunspor karşılaşmasına yalnızca üç puan hedefiyle çıkmayacak. Sarı-kırmızılı ekip, kulüp tarihinin ligdeki en uzun iç saha yenilmezlik serisini geliştirmek için de mücadele edecek.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligde oynadığı son 41 iç saha maçında 33 galibiyet ve 8 beraberlik aldı. Bu süreçte mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılılar, Samsunspor karşısında da sahadan yenilgiyle ayrılmaması halinde serisini 42 maça yükseltecek.
Galatasaray, bu sonuçla kulüp tarihinde ligdeki iç saha yenilmezlik rekorunu kırarak taraftarına yeni bir başarı daha yaşatmayı hedefliyor.