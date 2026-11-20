Trendyol Süper Lig'de heyecan 12. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Galatasaray, Samsunspor karşısında hem üç puan kazanmak hem de kulüp tarihinin ligdeki en uzun iç saha yenilmezlik serisine ulaşmak istiyor. Sarı-kırmızılı takımın 41 maçlık serisi, karşılaşmayı daha da önemli hale getiriyor. Mücadele öncesinde futbolseverler yayın bilgilerini ve karşılaşmanın oynanacağı stadyumu araştırıyor. Peki, Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? İşte detaylar...