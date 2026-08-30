* 30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık ve vatan sevgisinin tüm dünyaya gösterildiği büyük zaferin adıdır. Zafer Bayramımız kutlu olsun.

* Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

* Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, bağımsız ve özgür bir geleceğe... 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.