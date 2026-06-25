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        Haberler Bilgi Gündem RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2026 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun, dualı ve ayetli cuma mesajları ve sözleri

        Resimli cuma mesajları 2026: En güzel, anlamlı, dualı ve ayetli cuma mesajları

        Resimli cuma mesajları, mübarek cuma gününün gelmesiyle birlikte gündemdeki yerini aldı. Sevdiklerine hayırlı cumalar dilemek isteyenler en yeni, anlamlı ve dualı cuma mesajlarını paylaşmak için arayışa geçti. WhatsApp, Facebook, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında paylaşılabilecek birbirinden güzel cuma mesajları, bu mübarek gün öncesinde sıklıkla araştırılmaya başlandı. İşte 26 Haziran 2026 en güzel, anlamlı, kısa, resimli, uzun, dualı ve ayetli 'Hayırlı Cumalar mesajları, Cumanız Mübarek Olsun sözler...'

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 23:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Cuma günü, birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği en önemli günler arasında yer alıyor. Bu nedenle milyonlarca kişi cuma sabahından itibaren sevdiklerine güzel dilekler içeren mesajlar göndermeyi tercih ediyor. Resimli cuma mesajları, sosyal medya paylaşımlarında ve mesajlaşma uygulamalarında yoğun ilgi görüyor. İşte en güzel, anlamlı, kısa, uzun, resimli, dualı ve ayetli cuma mesajları ve sözleri...

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        EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI

        Dualarınızın kabul olduğu, sevdiklerinizle bir araya gelip bereketi paylaştığınız bir Cuma günü geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Cumalar!

        Bu mübarek günün feyziyle dolu olan Cuma gününde, sevdiklerimizle bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirelim, dualarımızı eksik etmeyelim ve Rabbimize olan şükranımızı ifade edelim. Rabbimiz, dualarımızı kabul eylesin.

        Cuma günü, imanın, sevginin ve bağışlamanın günüdür. Bu mübarek gün, Rabbimize yönelip O'na sığınmamız ve O'na yaklaşmamız için bir fırsattır. Rabbimiz, kalbimizden geçen tüm dualarımızı kabul etsin, Cumanız mübarek olsun.

        3

        KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA MESAJLARI

        Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.

        Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.

        4

        AYETLİ VE HADİSLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

        Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

        Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

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        YENİ, FARKLI, DUALI CUMA MESAJI

        Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

        Allah'ım, Cuma gününde bize rahmetini ve lütfunu göster. Kalplerimizi Sana yaklaştır, günahlarımızı affet. Cumanın bereketiyle bizi nimetlerinle kuşat. Cuma gününe şükürle girelim, dualarımızı kabul eyle.

        6

        Cuma günü, bağışlanmanın, affın ve merhameti temsil eder. Rabbimizin rahmeti Cuma günü üzerimize yağar, dualarımızı kabul buyurur. O'nun lütfuyla günahlarımızı affettirir ve kalplerimizi temizler. Müminler için bir rahmet vesilesi olan Cuma gününüz mübarek olsun.

        7

        En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.

        Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yüce Allah dualarımızı kabul etsin, Hayırlı Cumalar!

        8

        Dünya, ne kadar kararsız, ne kadar geçici. Göğün altına ne yağsa, toprak kabul etmiyor. Hangi dert, hangi sıkıntı, Allah'ın rahmetinden kaçabilir mi? Dualarımız, O'nun yanında asla işitilmez mi? Rabbimizin kullarına olan rahmeti, sonsuz değil mi? Bugün, Rabbimize yönelip, O'nun kudretine sığınıp, dualarımızı yükseltelim. Hayırlı Cumalar.

        9

        Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

        10

        Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)

        11

        Gökten yağan her damla, toprağın kucaklayamadığı bir lütuf. Toprağa ektiğimiz her tohum, Rabbimizin bize olan ikramının bir parçası. Bu geçici dünyada, Allah'ın huzurunda ne varsa, O'nun lütfuyla oluşmuş. Dualarımızı O'na yükseltelim, çünkü O herşeyi işitir ve her şeyi bilir. Cumanız Mübarek Olsun.

        12

        RESİMLİ CUMA MESAJLARI

        Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı cumalar.

        13

        Cuma, Rabbimizin bize hediye ettiği bir müjdedir. Bu mübarek gün, birlikte namaz kılarak, dua ederek ve Rabbimize yönelerek manevi gücümüzü yenilememizi sağlar. Cuma günü dualarımızı kabul eden, dualarımıza icabet eden Rabbimize şükürler olsun. Tüm İslam aleminin Cuma günü mübarek olsun.

        14

        EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

        Cuma günü, Rabbimize olan sevgimizi, saygımızı ve bağlılığımızı dile getirmek için bir fırsattır. O'nun rahmeti ve lütfu bu mübarek günü kaplar. Dualarımızı içtenlikle yapalım, Rabbimiz bizi affetsin, hidayetini üzerimize göndersin. Cumanız mübarek olsun.

        15

        Ey Allah'ım! Aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla. (Amin)
        Hayırlı cumalar.

        16

        Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

        17

        CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

        Cuma, birlikte toplandığımız, Rabbimize dua ettiğimiz ve O'na yönelerek güçlendiğimiz bir gündür. Bu mübarek gün, Rabbimizin rahmetini ve mağfiretini umut ettiğimiz bir vesiledir. Dualarımızı samimiyetle yapalım, Rabbimiz bizi affetsin ve hidayete erdirdiği kullarından eylesin. Cumanız mübarek olsun.

        18

        Rabbimizin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Rabbimizin lütfu ve inayeti size daim olsun. Cumanız mübarek olsun!

        Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin)
        Hayırlı cumalar.

        19

        İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

        Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

        20

        Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

        21

        Bir gül kurur, kalpteki sevgi kurumaz. Yağan yağmur durur, gönüldeki fırtına durmaz. Her şey unutulur ama sevilen insanlar unutulmaz. Cumanız mübarek olsun.

        Elleriniz açık, kalbiniz sevgi dolu olsun gözlerinizde iki damla yaş olsun sağanak sağanak yağan rahmet dergahından bir damla da size nasip olsun. Kardeşliğin en güzeli duadır kardeşler dualarınız kardeşleriniz için olsun… Cumanız gibi bütün günleriniz rahmet olsun…

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